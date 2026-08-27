Calcio RSM, parte la caccia al Tre Fiori: subito Virtus-La Fiorita

Le protagoniste dell’ultima finale playoff si ritroveranno domenica allo stadio di Acquaviva

Una nuova stagione di calcio sammarinese è ai blocchi di partenza. Quattordici squadre giocheranno i primi minuti in gare ufficiali nel fine settimana alle porte, al netto di Tre Fiori e La Fiorita – impegnate due giorni fa in Supercoppa per oltre 120 minuti in campo. Quattro gli anticipi in calendario domani sera, tra cui San Marino Academy-Fiorentino.

I Biancazzurrini, quest’anno guidati da Nicola Cancelli, incroceranno i tacchetti con una formazione – quella rossoblù – fortemente rinnovata nella rosa, nonché nell’area tecnica, affidata in prima linea a Francesco Monaco – tornato nel club in una nuova veste, dopo un’esperienza da calciatore. L’appuntamento è fissato per le 21:15 di domani, sul sintetico dello stadio “Federico Crescentini” di Fiorentino.In contemporanea, altre tre partite. Tra queste anche Cailungo-Domagnano, programmata allo stadio di Montecchio. Dopo aver sfiorato la finale dei playoff e con essa la qualificazione in UEFA Conference League, i Lupi sono chiamati a confermare quanto di buono fatto nel corso della passata stagione. Ridisegnata la prima linea: dopo la partenza di Bonetti, i Giallorossi hanno puntato – tra gli altri – sugli innesti di Arlotti ed Ambrosini. Sul lato opposto del campo un Cailungo fortemente rafforzatosi in ogni reparto, che ambisce a recitare il ruolo dell’outsider.

Punta a qualcosa di più la Folgore, da quest’anno affidata a Matteo Camillini. Per i Giallorossoneri l’appuntamento è fissato ad Acquaviva, dove troveranno un Murata ampiamente rivoluzionato dal mercato estivo. Meno profondi gli interventi della Juvenes Dogana, che ha arricchito il proprio parco giocatori con elementi di esperienza, comprovata qualità e che conoscono piuttosto bene il Campionato Sammarinese: sarà interessante seguire i debutti in Biancorossazzurro di Dormi, Lunadei e Montanari – tra gli altri – che saranno alle prese con il Faetano. Diversi volti nuovi anche nello scacchiere tattico affidato a Floriano Sperindio, confermato alla guida dei Gialloblù. Il debutto stagione è per entrambe fissato allo stadio “Ezio Conti” di Dogana, sempre alle 21:15.Il programma di sabato e domenica distribuisce equamente sui due giorni le quattro sfide restanti. Cosmos-Libertas si disputerà ad Acquaviva, alle 15:00 di sabato. Tanti i volti nuovi in Gialloverde, a partire dall’allenatore: Paolo Rossi, dopo l’esperienza al Domagnano e un anno lontano dagli impianti di San Marino, torna a guidare un club del Titano. Nell’area tecnica opposta, Achille Fabbri: sabato l’esordio in Granata, dopo le precedenti esperienze con Murata e Juvenes Dogana.

Il programma di sabato propone anche San Giovanni-Tre Penne. I Biancazzurri, protagonisti di un’impressionante rimonta la scorsa stagione, vogliono confermarsi tra le pretendenti al titolo – consapevoli dell’importanza di partire col piede giusto in un torneo in cui, negli ultimi tre anni, sono necessari più di 70 punti in 30 partite per poter coltivare ambizioni di successo. Il nuovo corso del San Giovanni parte dalla guida tecnica di Matteo Antonioli, al debutto da allenatore nel Campionato Sammarinese. A lui il compito di rilanciare le quotazioni dei Rossoneri, fuori dalla postseason per un punto appena nella passata stagione.I campioni in carica del Tre Fiori inizieranno la difesa del titolo allo stadio di Montecchio, dove domenica – con calcio d’inizio alle 15:00 – incroceranno il Pennarossa. I Biancorossi di Chiesanuova vogliono alzare l’asticella e per farlo di sono affidati ad un tecnico di comprovata esperienza e capacità come Fabrizio Costantini. Con l’ex Commissario Tecnico della Nazionale, dal Fiorentino sono arrivati anche giocatori di spessore come Belward, Abouzziane ed i fratelli Evaristi. Un organico tutto da scoprire, quello del Pennarossa, che dovrà vedersela con una squadra rodata come il Tre Fiori al cui parco attaccanti ha aggiunto Ben Kacem, integrando sugli esterni anche Mengucci – a segno sia in Champions League che in Supercoppa.

In contemporanea, ma ad Acquaviva, il match clou della prima giornata: Virtus-La Fiorita. Le protagoniste dell’ultima finale playoff si ritroveranno domenica. I Neroverdi hanno avviato un robusto aggiornamento della propria rosa, lasciando partire alcuni dei volti da copertina degli ultimi, straordinari anni. In panchina Oscar Muratori raccoglierà il testimone di Bizzotto, mentre la partenza di Scappini è stata assorbita dall’innesto di Imre Badalassi – attaccante che non ha bisogno di presentazioni per chi conosce il calcio sammarinese. Di contro, La Fiorita vorrà riscattare immediatamente la cocente delusione maturata martedì in Supercoppa.

La clamorosa rimonta da 0-2 a 2-2 ai danni del Tre Fiori, con successiva inferiorità numerica per un’ora, non ha trovato conforto nell’appendice dei calci di rigore. Il collettivo affidato al confermato Stefano Ceci si è arricchito degli innesti di Matthias Bonetti – capocannoniere dell’ultimo torneo, a segno in Supercoppa – ed il ritorno in regia di Errico. La partita più intrigante della giornata d’esordio sarà trasmessa anche su FIFA+, disponibile da quest’anno all’interno del bouquet DAZN dove troveranno spazio Campionato Sammarinese e Coppa Titano con una partita per turno.