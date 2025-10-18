Calcio RSM, Pennarossa al fotofinish sul San Giovanni

La Fiorita piega il Cailungo 3-0. Pareggio tra Libertas e Faetano (1-1)

Approccio convincente da parte del Faetano di Spartera nella sfida odierna alla Libertas, consumatasi sul sintetico di Acquaviva. Dopo una serie di tentativi fiaccati dalla terza linea granata, Devenuto ha la palla del vantaggio al 25’, ma spedisce sopra la traversa dal cuore dell’area di rigore. Nel calcio, spesso, a gol fallito fa seguito un gol subìto: la più nota legge non scritta di questo sport trova applicazione tre minuti più tardi, quando Caputo atterra Casotti e commette fallo da rigore. L’estremo difensore non riesce a redimersi nel duello dai sedici metri con Morelli: il capitano della Libertas porta in vantaggio il club di Borgo Maggiore con un’esecuzione perfetta a ridosso della mezz’ora.

L’episodio sblocca la squadra di Buda, pericolosa anche con Fabio Ramòn Tomassini prima dell’intervallo e in avvio di ripresa. Tuttavia, nel secondo tempo matura la reazione del Faetano, che impatta al 55’ con Devenuto – impeccabile nello sfruttare l’inarrestabile avanzata di Morgante, cui vanno attribuiti gran parte dei meriti nell’azione del pareggio. Ne consegue una mezz’ora finale frizzante e vivace, aperta a qualsiasi esito: se il punteggio non varia più dall’1-1 è infatti anche per le polveri bagnate degli attacchi.

La sfida tra Pennarossa e San Giovanni premia il club di Chiesanuova, che ha il merito di approcciare con determinazione la partita. Dulcetti centra una clamorosa traversa al 4’, con un mancino a giro imprendibile. Venti minuti più tardi è determinante Casadei sul nuovo tentativo dell’ex Faetano: sul prosieguo dell’azione la squadra di Ricchiuti protesta per un potenziale tocco di mano in area di rigore. Il duello tra Dulcetti e Casadei si rinnova alla mezz’ora, quando l’estremo del San Giovanni ne esce ancora vincitore. Nulla può però per negare la rete dell’1-0 di Gregori, abile a smarcarsi sul secondo palo per incornare il perfetto suggerimento di Depaoli al 40’.

Il San Giovanni dà segni di ripresa nel secondo tempo, trascinato da Gakou: l’attaccante propria l’azione del pareggio – che matura poco dopo l’ora di gioco – grazie al cinismo di D’angeli, bravissimo a incontrare in spaccata il tiro-cross di Della Valle. In un finale arrembante è però il Pennarossa a mettere nuovamente avanti la testa, andandosi a prendere tre punti pesanti: Varrella avvia e finalizza l’azione del successo, che passa da un clamoroso salvataggio sulla linea di Tiraferri. Il centrale nega un gol fatto a Dulcetti, ma la sfera torna sui piedi di Varrella che può stappare la festa biancorossa.

Tutto facile a Domagnano per La Fiorita, che cala il tris ai danni del Cailungo. I germi del vantaggio si intravedono al 6’, quando Radici leva dalla porta il potenziale vantaggio di Affonso che già pregustava l’esultanza. Condizione applicata anche all’acrobazia di Guidi, a segno in bello stile ma da posizione di offside. Di lì a poco c’è lavoro per Gallinetta sul destro dal limite dell’area di Olcese, che iscriverà il suo nome a referto alla mezz’ora. L’esperta punta trasforma un penalty concesso per il fallo di Iuzzolino ai danni di Affonso: nulla da fare per Gallinetta, spiazzato nell’occasione. Inzerauto cerca di scuotere il Cailungo con un destro impreciso, mentre sul fronte opposto Vitaioli e Gasperoni assaporano il raddoppio. Dovrà però attendere il 56’ per celebrare la rete del 2-0 La Fiorita, direttamente da calcio d’angolo sull’asse Cicarelli-Brighi.

A metà frazione Zavoli è determinante in uscita per negare la stoccata a Radici, primo a fiondarsi su un pallone vagante in area gialloblù. Nel complesso, l’autorevole prestazione della squadra di Ceci non ha concesso conclusioni nello specchio agli avversari. Anzi, in dirittura d’arrivo c’è spazio per la traversa di Brighi – sempre di testa su corner – e per l’effettivo tris. Anche questa rete muove dalla bandierina e vale la doppietta di Olcese su traiettoria a rientrare di Dormi.