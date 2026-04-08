Calcio RSM, Pennarossa: tre punti d’oro.

La squadra di Macerata piega il Cailungo. Bene anche La Fiorita, Domagnano e Fiorentino

Dopo la sosta delle Nazionali, è ripartito questa sera il Campionato Sammarinese con gli anticipi della 27° giornata. Nelle quattro gare giocate, la vittoria più preziosa ed importante la trova il Pennarossa che batte 2-1 il Cailungo e si rilancia in chiave playoff. Nella sfida del “Ezio Conti” di Dogana, i Biancorossi di Macerata nel primo tempo mantengono la porta inviolata grazie alle parate di Filippo Tordella e poi nella ripresa trovano il guizzo decisivo.

Al rientro degli spogliatoi, infatti, esce molto meglio il Pennarossa che in pochi minuti si porta addirittura sul doppio vantaggio. Passano solo ottanta secondi quando il lancio millimetrico di Santi dal pacchetto arretrato arriva a Pintore che con un tocco decisivo riesce a saltare Francioni e ad insaccare il gol del 1-0. Quattro minuti più tardi e l’autore del gol diventa assist-man quando galoppa sulla sinistra e poi arrivato al limite scarica per Gregori che opta per un destro preciso che sorprende Francioni. Il Cailungo si sveglia tardi perché Bua va a segno a due minuti dal termine dopo un’azione insistita. Non basta però ai Rossoverdi ad evitare la settima sconfitta di fila. Sorridono invece i Biancorossi di Chiesanuova, ad un solo punto dal San Giovanni che occupa l’ultimo piazzamento che vale l’accesso ai playoff.

I Rossoneri cadono infatti a Fiorentino sotto i colpi della Fiorita, che si impone meritatamente per 3-0. L’avvio è decisamente di marca gialloblù che nel primo quarto d’ora va a segno due volte. Apre le marcature Mazzotti al 11’, bravo ad incornare l’assist dalla destra di Cicarelli poi è Jacopo Semprini ad infilare Casadei (14’) con un destro potente all’interno dell’area. La Fiorita insiste anche nella ripresa, andando in più di un’occasione vicina al tris. Dopo tanto insistere, la squadra di Ceci riesce e all’ora di gioco chiude la contesa. Guidi riesce a sfondare, anche con un po’ di fortuna, la sfera arriva al limite a Semprini che serve elegantemente Affonso che in area piccola la appoggia per Guidi a porta sguarnita non può fallire. Vince dunque La Fiorita che grazie al successo risale al quarto posto in attesa della Folgore in campo mercoledì sera.

Dietro alla squadra di Falciano accorciano anche Domagnano e Fiorentino che hanno la meglio rispettivamente su Faetano e San Marino Academy. La rete che decisiva per i Giallorossi di Amati è una perla: è il 14’ quando Renzi allontana di testa un cross dalla sinistra, sulla vagante ci arriva Greco che si coordina e calcia splendidamente al volo con il destro. Il Faetano ci prova in più di un’occasione, ma Papi e i suoi reggono bene. Il Domagnano non riesce a trovare il raddoppio ma tanto basta ai Lupi per ritornare alla vittoria. Ennesima sconfitta invece per Sperindio, con il suo Faetano ormai tagliato fuori dai playoff.

Vince anche il Fiorentino, al terzo successo nelle ultime quattro. Può dunque sorridere Costantini, che prima del match di Montecchio con l’Academy è stato premiato anche come miglior allenatore del mese di marzo. La sfida parte subito forte perché dopo solo due minuti ecco il contatto in area tra Borasco – oggi tra i pali dei Titani e titolare per la prima volta dalla sfida di andata con il Fiorentino – e Ben Kacem che porta al rigore per il Fiorentino. Sul dischetto va Abouzziane che non sbaglia. L’Academy si scuote e cresce, facendosi vedere più volte davanti a Benedettini come al 23’ quando dice di no due volte in rapida successione su Righi. Il portiere sammarinese è poi decisivo al 33’ a respingere anche il tentativo ravvicinato di Markaj. Non è da meno anche Borasco che chiude la saracinesca sulla grande azione personale di Ben Kacem. Poco dopo l’ora di gioco il Fiorentino dà lo strappo decisivo e nel giro di un minuto chiude virtualmente la contesa.

Al 65’ c’è un nuovo rigore per i Rossoblù (fallo di Federico Ciacci su Tosse) che viene poi trasformato da Ben Kacem. Pochi secondi più tardi ed il bomber ex Cosmos è protagonista con l’ennesima galoppata in fascia che si tramuta per l’assist a Gjonaj che fa tris da due passi. Serata storta per l’Academy che nel recupero va vicinissima al gol prima con Molinari poi con Mattia Ciacci, ma Benedettini e i suoi si salvano anche nell’occasione. A Montecchio vince il Fiorentino per 3-0 e aumenta a quattro la sua striscia di risultati utili consecutivi. Nuovo stop per i Titani di Di Maio, anche loro tagliati fuori dalla post-season.