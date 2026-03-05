Calcio RSM, possibile svolta per l’accesso ai playoff

In Libertas-Pennarossa di sabato in palio punti pesanti. Per Tre Fiori e Virtus il Cailungo e la Juvenes Dogana

Nel fine settimana della Giornata internazionale della donna, che la Federcalcio celebrerà nelle otto partite di Campionato Sammarinese con un’iniziativa dedicata in collaborazione con San Marino United Artists (clicca qui per maggiori informazioni), fioccano incontri interessanti – con particolare rilievo per l’accesso ai playoff, in forma diretta o tramite Turno Preliminare.

A dir poco interessante il confronto di sabato a Montecchio, dove Pennarossa e Libertas si giocano punti pesantissimi. La partita pivotale per quanto riguarda gli ultimi posti playoff sarà trasmessa tanto di Titani.tv quanto su FIFA+. Al momento appaiato al San Giovanni e reduce dall’esonero di Adrian Ricchiuti, il club di Chiesanuova sarebbe la prima esclusa dalla postseason per via degli scontri diretti a sfavore con la formazione che ne condivide il posto in graduatoria. Una vittoria sui Granata di Borgo Maggiore, di contro, riaprirebbe in toto il discorso – risucchiando pure la squadra di Buda nella contesa.

Anche perché il San Giovanni, contemporaneamente (Fiorentino, ore 15:00), sfiderà il Murata con i favori del pronostico: i sette punti incamerati nelle ultime tre giornate hanno riportato il sereno nello spogliatoio di Tognacci, che ora punta a confermare la propria presenza nei playoff dopo aver fermato la Virtus capolista.

Poco dietro alla coppia San Giovanni-Pennarossa, in classifica, troviamo il Faetano: quelli di Sperindio, dopo le tre sconfitte consecutive, incroceranno una San Marino Academy (Domagnano, ore 15:00) che ha perso solo una volta nelle ultime quattro uscite. Se l’ipotesi di rientrare in corsa per i playoff parrebbe un miraggio per i Biancazzurrini di Roberto Di Maio, accorciare sulla prossima avversaria non è meno allettante.

Stanno lottando per accedere direttamente ai Quarti di finale, invece, Cosmos e Fiorentino – prossime a sfidarsi ad Acquaviva (sabato, ore 15:00). I Gialloverdi occupano oggi la settima piazza in graduatoria, nonché l’ultima per evitare lo scivoloso intermezzo del Turno Preliminare che toccherebbe – finisse il campionato nel momento in cui si scrive – al Fiorentino. Gli uomini di Costantini pagano un ritardo di due punti dalla quota minima, non nascondendo l’obiettivo di sorpassare una formazione in buona salute qual è il Cosmos di questi tempi.

Nel programma di domenica, le prime della classe. Tre Fiori e Virtus saranno rispettivamente in campo ad Acquaviva e Montecchio (sempre alle ore 15:00), dopo essersi sfidate non più tardi di mercoledì sera nell’andata delle semifinali di Coppa Titano. Sulla carta, impegno più accessibile per i Gialloblù – attesi dal Cailungo, penultimo in classifica. La squadra di Benedetti avrà il vantaggio di non aver investito energie fisiche e mentali nell’impegno infrasettimanale, benché la montagna da scalare continui a risultare impervia. I Neroverdi di Bizzotto dovranno guardarsi dalla Juvenes Dogana, che nell’altra semifinale ha sfiorato il successo ai danni de La Fiorita – lasciando intravedere la brillantezza che ad inizio stagione si pensava potesse portare la squadra di Boldrini a ben più ambiziosi lidi. Scivolata a -7 dal settimo posto, la squadra di Boldrini non vuole però lasciare nulla di intentato.

Non meno impegnativo l’incontro che attende il Tre Penne, che domenica sfiderà il Domagnano nell’omonimo impianto. I Giallorossi hanno ritrovato continuità di risultati dopo un periodo di flessione ed in ottica di conferme, la squadra di Bonini rappresenta ad oggi probabilmente l’avversario più ostico in circolazione. Rientrato prepotentemente nella corsa al titolo, con tre soli punti di ritardo dalla coppia di testa e lo scontro diretto con la Virtus ancora da disputare, il Tre Penne non vuole smettere di credere ad una rimonta da annali. Completa il turno la sfida tra quarta e quinta forza del torneo, nonché tra due dei migliori attacchi: Folgore-La Fiorita promette spettacolo e gol, per qualità delle rose a disposizione di Lasagni e Ceci, nonché per l’attitudine alla fase offensiva di tecnici ed interpreti. Come sempre, l’intero programma del Campionato Sammarinese sarà proposto in diretta streaming gratuita con commento in italiano su Titani.tv.