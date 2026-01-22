Calcio RSM, riscossa Libertas. Ghiotti: 'Ora battere il Cailungo'

Dopo il ko inatteso con l'Academy, la squadra di Buda ha battuto il forte Domagnano e continua a tenere il mirino sui playoff

Un inizio d’anno a due facce per la Libertas. Dopo il rinvio del match con la Virtus causa maltempo (la data del recupero è da definire), la squadra di Buda è stata sconfitta dall’Academy, alla sua prima vittoria stagionale, e nel turno di mercoledì ha battuto il Domagnano per 2-1 che veniva da dieci risultati utili.

Presidente Massimo Ghiotti che cosa è successo?

“Contro l’Academy abbiamo perso in maniera meritata, non abbiamo avuto l’atteggiamento giusto e la prestazione è stata sottotono. Mi sono arrabbiato e molto, dopo la sosta e con l’inserimento dei nuovi acquisti (Guidotti si è infortunato), mi aspettavo una prova diversa. A fine partita mi sono arrabbiato”.

La reazione c’è stata ed importante...

"Si, la squadra ha giocato una bella partita, tatticamente mi è piaciuta, è stata meno spavalda e più umile, intelligente in chiave tattica: ha aspettato l’avversario e in ripartenza ha colpito con Quarta e Nicolini dopo aver recuperato palla sotto la metà campo. Anche sotto il profilo del temperamento la Libertas mi è piaciuta. La prestazione dei nuovi acquisti è stata convincente, difesa e attacco hanno più peso specifico con Cappello, Cozzino e Fabbri e adesso e aspettiamo con fiducia il rientro di Guidotti dopo lo stop per un guaio muscolare. Se da un lato c’è soddisfazione, dall’altro c’ rammarico mista a rabbia perché significa che avremmo potuto raccogliere qualche punto in più e la nostra classifica avere una prospettiva diversa”.

Siete sempre in lotta per i playoff, vi contendete l’ultimo posto utile con il Faetano, che vi appaia in classifica, ed il Pennarossa è a +4.

“Da una parte dobbiamo battere il Cailungo e dall’altra confidare nel successo di Folgore e Virtus rispettivamente su Faetano e Pennarossa per guadagnare punti sulle due rivali. Il successo sul Domagnano mi fa ben sperare, ora bisogna dare continuità alle prestazioni ed ai risultati”.