Calcio RSM, sabato l'andata delle semifinali

Alle ore 15 ad Acquaviva Virtus-Domaganno, alle 18 a Dogana La Fiorita - Tre Penne. Martedì 12 le partire di ritorno ad orari e campi invertiti

Sono rimaste in quattro squadre a contendersi un posto in Europa. Dopo le gare infrasettimanali dei Quarti, domani scattano le semifinali di andata dei playoff di Campionato Sammarinese.

Nella parte alta del tabellone si sfideranno Virtus e Domagnano, in campo alle 15 ad Acquaviva. I Neroverdi di Bizzotto partono favoriti, soprattutto dal fatto che potranno contare sulla miglior posizione di regular season (secondi solo dietro al Tre Fiori campione) rispetto ai Giallorossi. I Lupi infatti devono assolutamente vincere almeno uno dei due confronti se vogliono puntare alla finale. La squadra di Amati rappresenta il classico underdog ed in stagione regolare ha già saputo fare male agli ex campioni in carica grazie alla zampata nel finale di Bonetti nel 1-0 del 29 novembre scorso.

Domagnano che può puntare proprio sui gol del suo bomber, capocannoniere della competizione con 26 gol, a segno due volte anche mercoledì scorso nella rimonta decisiva con la Folgore. La squadra di Acquaviva dal canto suo potrebbe già chiudere i giochi domani qualora dovesse centrare la vittoria. Tra i Neroverdi rientrerà anche Passaniti tra i pali, dopo aver osservato il turno di squalifica mercoledì scorso nel ritorno dei Quarti con la Juvenes Dogana.

Difficile invece trovare una favorita nell’altra semifinale – ovvero quella che si giocherà a Dogana tra La Fiorita e Tre Penne. In campo sempre domani ma alle ore 18:00 (con diretta anche su FIFA+) lo scontro tra Gialloblù e Biancoazzurri è ormai un clasico delle ultime stagioni, tra due squadre che si sono rese protagoniste alzando trofei di ogni tipo. Come accaduto per i Quarti, anche in semifinale può essere decisiva la miglior posizione di regular season qualora la somma di reti tra andata e ritorno dovesse essere pari. Il Tre Penne con il Cosmos ha sfruttato proprio questo fattore (0-0 in entrambi i confronti) e ciò potrebbe accadere anche nelle semifinali.

La Fiorita – che ha chiuso al quarto posto in campionato dietro proprio ai rivali di Città – dunque deve puntare almeno ad un successo. I precedenti stagionali non sorridono alla squadra di Stefano Ceci – grande ex e recentemente confermato anche per il prossimo anno dal club di Montegiardino – con un pareggio nel girone di andata ed una sconfitta al ritorno. Il tecnico biancoazzurro Bonini però non potrà contare sui gol e la qualità di Peluso, espulso mercoledì sera con il Cosmos che salterà anche la semifinale di ritorno.