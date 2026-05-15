Calcio RSM, sabato le finali playoff

Il match Tre Penne-Domagnano sarà alle 15:00 e deciderà la quarta e quinta posizione. Virtus-La Fiorita si gioca al San Marino Stadium alle 17

Si giocheranno sabato ad Acquaviva e al San Marino Stadium le finali dei playoff del Campionato Sammarinese. La Finalina fra Tre Penne e Domagnano sarà alle 15:00 e deciderà la quarta e quinta posizione. I Giallorossi sono andati vicini all’impresa contro la Virtus cedendo solo al 86’ al gol di Piscitella, nonostante abbiano giocato la seconda frazione di gioco in inferiorità numerica. Situazione simile per il Tre Penne: il gol di Grandoni ha condannato i Biancoazzurri, dopo il pareggio dell’andata.

La Finale si giocherà invece al San Marino Stadium di Serravalle alle 17:00. Virtus e La Fiorita si sfideranno per il secondo posto, nonostante entrambe siano già qualificate alla prossima Conference League. Questo perché La Fiorita si ritrova contemporaneamente in finale di Playoff e di Coppa Titano. Trovandosi di fronte in quest’ultima competizione il Tre Fiori, già qualificato in Champions League grazie alla vittoria del Campionato Sammarinese, la gara di domani con la Virtus risulta ininfluente ai fini della qualificazione alle competizioni UEFA per club.