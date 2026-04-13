Calcio RSM, San Giovanni: il nuovo ds è Manolo Celli
Il presidente Venturi: “Sono orgoglioso di questo rinnovo e di portare avanti il lavoro di questi anni con un grande gruppo"
Nell’uovo di Pasqua del San Giovanni c’è un rinnovo delle cariche societarie. In attesa di blindare la nuova partecipazione ai playoff, il club biancorosso ha infatti sostituito il dimissionario Luigi Cecchetti con Annalisa Venturi.
Il nuovo consiglio di amministrazione vede quindi alla guida il riconfermato presidente Massimiliano Venturi, con il ruolo di vice il riconfermato Fabio Giardi e a completare il Cda Roberta Sansovini e Maria Antonietta Venturi.
“Sono orgoglioso di questo rinnovo e di portare avanti il lavoro di questi anni con un grande gruppo che si arricchisce di una nuova figura per noi indispensabile: in vista del prossimo campionato ci dotiamo infatti di un direttore sportivo, Manolo Celli, che lavorerà in strettissima sinergia con me e Fabio” commenta il presidente Massimiliano Venturi.