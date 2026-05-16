Calcio RSM, San Marino: riscatto in gara2 (8-4)

La squadra di Jairo Ramos reagisce alla sconfitta nella prima partita prendendosi con la forza la seconda gara: tre gli homer

Il riscatto è servito in gara2. Allo stadio di Serravalle, gli uomini di Jairo Ramos reagiscono alla sconfitta nella prima partita prendendosi con la forza la seconda, finita 8-4 a suon di fuoricampo. Sono ben tre gli homer dei padroni di casa e gli autori sono Pieternella, Guevara e Colmenares. Uno per gli ospiti, quello di Newton. Sul monte di lancio il vincente è Palumbo, perdente Civit e salvezza per Artitzu. 10 valide a 4 per Di Fabio e compagni.

LA CRONACA. La prima parte di gara è nel segno di Bologna, che segna subito al primo attacco grazie al solo-homer di Shervyen Newton. San Marino mette un paio di uomini in base al primo e uno al secondo, ma lo 0-1 resiste fino alla parte bassa del terzo, quando arrivano aggancio e sorpasso in un solo giro di mazza. Dopo la base a Di Fabio, infatti, Guevara spara un gran fuoricampo al centro che sorpassa la recinzione dello stadio e significa 2-1.

Adesso il timone del comando ce l’ha San Marino ed è un viaggio autorevole, perché Palumbo sale di tono e nell’inning successivo arrivano altri due punti. Il merito in questo caso va ad Antonia che, dopo il singolo di Angulo e la base a Diaz, centra un bel doppio a sinistra che vale il 4-1.

Al sesto, dopo l’errore su Celli e la valida di Vaglio, termina la partita di Palumbo, sostituito da Luca Di Raffaele. Il rilievo elimina subito Newton, poi però un paio di lanci pazzi fanno entrare il secondo punto bolognese e la rimbalzante di Gamberini avvicina le due squadre sul 4-3.

I campioni d’Italia sono ancora davanti e nella parte bassa ristabiliscono le distanze. Lo fanno innanzitutto col fuoricampo di Pieternella (5-3), poi coi singoli di Angulo e Antonia, seguiti dalla volata di sacrificio di Colmenares (6-3).

È una partita di botta e risposta e l’ottava ripresa non fa eccezione, con Bologna a segnare il quarto punto grazie al singolo di Gamberini con due uomini in posizione punto (6-4) e San Marino a riallungare col fuoricampo da due punti di Colmenares (8-4). Finisce 8-4, grande vittoria!

IL TABELLINO

SAN MARINO BASEBALL – UNIPOLSAI FORTITUDO BOLOGNA 8-4

BOLOGNA: Celli ed (0/2), Vaglio 2b (1/4), Newton ss (2/4), Gamberini dh (1/3), Vega 1b (0/4), Agretti (Bissa 0/1) 3b (0/3), Liberatore (Lambertini 0/2) r (0/2), Borghi es (0/3), Dobboletta (Almonte 0/2) ec (0/2).

SAN MARINO: Guevara (Artitzu l) ec (1/5), Marlin ss (1/5), Martini 1b (1/3), Pieternella es (2/4), Angulo 2b (2/3), Diaz ed (0/2), Antonia (Magnani ec) dh (2/3), Colmenares r (1/3), Di Fabio 3b (0/1).

BOLOGNA: 100 002 010 = 4 bv 4 e 1

SAN MARINO: 002 202 02X = 8 bv 10 e 1

LANCIATORI: Civit (L) rl 3, bvc 5, bb 3, so 3, pgl 4; Bassani (r) rl 3, bvc 3, bb 0, so 4, pgl 2; Cantelli (f) rl 2, bvc 2, bb 3, so 3, pgl 2; Palumbo (W) rl 5, bvc 2, bb 2, so 7, pgl 2; Di Raffaele (r) rl 2, bvc 0, bb 1, so 4, pgl 0; Artitzu (S) rl 2, bvc 2, bb 0, so 4, pgl 1.

NOTE: fuoricampo di Newton (1p. al 1°), Guevara (2pl a. 3°), Pieternella (1p. al 6°) e Colmenares (2p. all’8°); doppi di Newton e AntoniaB