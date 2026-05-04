Calcio RSM, si accendono i quarti di finale (20,45)

Martedì si giocano il ritorno di Folgore-Domagnano e Fiorentino La Fiorita. Mercoledì Juvenes Dogana - Virtus e Cosmos-Tre Penne

Tutto da decidere nel ritorno dei quarti di finale dei playoff del Campionato Sammarinese che si giocherà martedì e mercoledì sera (ore 20:45). Prima sfida fra Folgore e Domagnano sul campo di Acquaviva. I ragazzi di Lasagni conducono per 1-0, grazie al rigore dell’andata di Pancotti. Gli basterebbe quindi un pareggio o una sconfitta con meno di due gol di scarto per passare il turno, grazie a una migliore posizione di classifica. Ancora tutta da decidere la classifica marcatori, con Bonetti e Augusto Garcia Rufer che lottano per il premio (entrambi a quota 24 reti). Sfida quindi complicata per il Domagnano, che in stagione non ha mai vinto contro i Giallorossoneri. Saranno invece Fiorentino e La Fiorita a darsi battaglia sul campo di Dogana la stessa sera. I ragazzi di Ceci hanno vinto l’andata per 1-0, grazie al gol da calcio d’angolo di Barretta. Stessa situazione quindi della Folgore: un pareggio o una sconfitta con meno di due gol di scarto sarebbe sufficiente a La Fiorita per accedere alle semifinali. Fiorentino che in stagione ha già battuto per 1-0 i Gialloblu nel girone di andata di regular season, questa volta però dovranno fare ancora meglio se vorranno passare il turno.

Nella serata di mercoledì saranno Juvenes Dogana e Virtus a sfidarsi sul campo di Dogana. Le due compagini arrivano da un match senza reti, ma non privo di emozioni. I Neroverdi, infatti, dovranno fare a meno del loro portiere titolare Passaniti, dopo l’espulsione rimediata all’andata nello scontro con Gianmaria Borghini. Tutto da decidere quindi fra le due, con la formazione di Serravalle che è costretta a vincere se vuole accedere alle semifinali. In contemporanea, ma sul campo di Acquaviva, saranno Cosmos e Tre Penne a lottare. Dopo l’andata terminata senza reti ci si aspetta un ritorno più acceso, con i Gialloverdi che sono obbligati a vincere se vogliono passare il turno. La partita sarà trasmessa anche su FIFA+.