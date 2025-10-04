Calcio RSM, si sblocca il Cosmos. Gachewicz fa esultare il Faetano al 95’

Negli anticipi Folgore- Fiorentino 3-0, Cailungo Faetano 0-1 e Cosmos-ASan Giovanni 3-0

La Folgore batte anche il Fiorentino e si gode almeno una notte da capolista, in attesa delle gare del Tre Penne, della Virtus e soprattutto del Tre Fiori, impegnato domenica con il Domagnano. I Giallorossoneri infilano la terza vittoria consecutiva, stappando l’anticipo del venerdì già al 4’, quando Daidola sbuca sul secondo palo e tramuta in oro l’assist al bacio di Augusto Garcia Rufer. De Angelis deve spendere la prima parata sul mancino incrociato di Ben Kacem, ma sull’altro fronte c’è un ispiratissimo Garcia Rufer a confezionare il secondo assist di serata, stavolta a beneficio di Ura, che apre il piattone e piazza la sfera dove Berardi non può arrivare.

Il Fiorentino torna a bussare alla porta di De Angelis, che si allunga sul mancino affilato di Belward. Poi Ben Kacem si riaccende con un tiro violento che termina la sua corsa fuori di poco: sarebbe stato altrimenti un gol strepitoso. Il secondo tempo si apre con la super occasione capitata sulla testa di Augusto Garcia Rufer che, servito da un cross prelibato di Pancotti (d’esterno piede), spara clamorosamente a lato dall’interno dell’area piccola.

L’ex San Giovanni prova a farsi perdonare mettendo Daidola davanti a Berardi, abilissimo in uscita. La rasoiata a lato di Pesenti spezza per un attimo il forcing degli uomini di Lasagni, che poi tornano a spingere, finchè al 56’ arriva il gol che chiude virtualmente la sfida. Protagonista sempre Daidola, che firma la terza doppietta nelle ultime quattro gare (la seconda consecutiva), ruolino che gli consente di scavalcare Badalassi in cima alla classifica dei marcatori. L’azione si sviluppa in contropiede ed è avviata dallo stesso Daidola, che scambia con Augusto Garcia Rufer (al terzo assist di serata) e, davanti a Berardi, sceglie la soluzione di potenza, che lo ripaga con gli interessi.

La reazione del Fiorentino non va oltre un destro alle stelle di Evaristi e un cross di Belward leggermente troppo lungo per Ben Kacem, che era in posizione ideale di sparo. Nel finale la squadra di Costantini si complica ulteriormente la vita con il fallaccio di Fratini che costa al 19 la doccia anticipata. Il Fiorentino cade dopo tre risultati utili mentre la Folgore viaggia continua a viaggiare col vento in poppa.

Il Faetano spezza la serie di sconfitte consecutive (tre) risolvendo al 5’ di recupero il bloccatissimo confronto con il Cailungo. Gara caratterizzata dai legni, quella di Acquaviva. Inizia Zonzini al 5’ con il calcio di punizione che si infrange sulla traversa, in zona molto prossima all’incrocio dei pali. Risponde Hirsch al tramonto della prima frazione concludendo un contropiede da lui stesso avviato: il passaggio di ritorno di Inzerauto è perfetto per il movimento a rientrare del 10, il cui tiro di prima intenzione pizzica la trasversale prima di terminare sul fondo. Ioli spaventa Gallinetta sugli sviluppi di una punizione, poi Romano costringe il portiere del Cailungo ad una gran parata dopo una sgroppata poderosa sulla fascia. Altro colpo di reni salvifico dell’estremo rossoverde sulla botta dalla distanza di Zonzini. È un Faetano insomma che cresce, ma che non trova l’episodio per far saltare il banco. Questo fino al 5’ di recupero, quando Morgante, dalla destra, mette un cross che Gachewicz, appena entrato, tocca in fondo al sacco, regalando al Faetano il secondo successo dopo quello d’esordio e anche il sorpasso in classifica ai danni dei rivali di serata, oltre che del Fiorentino e della Libertas, che però deve ancora giocare la sua quinta partita.

L’altro anticipo è quello che vedeva di fronte i due peggiori attacchi: quello del Cosmos e quello del San Giovanni. La spunta la squadra di Andy Selva, che si sblocca in due direzioni: in termini realizzativi (era finora a zero reti segnate in campionato) e anche in termini di vittorie. Dopo una serie di conclusioni a salve, il Cosmos ha una grande opportunità al 20’, con Mularoni che vince un contrasto si presenta solo davanti a Boujir, ma sbaglia la misura del diagonale. Poco dopo, sugli sviluppi di un corner, Ceccaroli con una finta disorienta completamente Fabbri, costringendolo al fallo da rigore. Dagli undici metri si presenta Islamaj, che spiazza Boujir e spezza il tabù realizzativo dei Gialloverdi - questa sera in casacca oro. Zanni va subito vicino al pareggio con un destro dalla distanza che termina alto di pochissimo. Di là, Gjurchinoski prova ad ispirare Mossolini, che si coordina male sul goloso cross del compagno. Nel secondo tempo il San Giovanni prova a costruirsi la chance del pareggio su due calci di punizione.

È soprattutto il primo a mettere in apprensione Semprini: Zanni pennella per la testa di Tiraferri, che sbuca in solitudine sul secondo palo e incorna fuori. Capita l’antifona, il Cosmos si riversa in avanti per chiuderla. Gjurchinoski lambisce il palo su punizione, poi Ceccaroli, sfruttando un errore in impostazione di Meriano, regala il 2-0 ai suoi con un perfetto diagonale. Boujir si allunga sul tiro da fuori di Hamati, dopodichè pensa Gjurchinoski a sigillare i primi tre punti del Cosmos concludendo un perfetto contropiede rifinito da Fermi. Nel finale ci sarebbe anche l’opportunità del 4-0, ma è bravissimo Boujir ad opporsi al colpo di testa su corner di Mazzoni. Tanto basta comunque al Cosmos per operare il doppio sorpasso su San Giovanni e Cailungo (in attesa dei match del fine settimana) e per immaginare un futuro più roseo dopo quattro giornate tutt’altro che soddisfacenti. Quanto al San Giovanni – battuto dal Cosmos anche in Coppa Titano - è ancora da rimandare l’appuntamento con la prima vittoria stagionale