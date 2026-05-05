Calcio RSM, si separano le strade di San Giovanni e mister Tognacci

Il divorzio dpo cinque anni. Il presidente Massimiliano Venturi: “Marco è stato più di un allenatore, un amico e una grande persona"

Dopo cinque stagioni si dividono le strade del San Giovanni e di mister Marco Tognacci. E’ il presidente Massimiliano Venturi ad annunciarlo, non senza grande emozione.

“Un lustro nel calcio è un periodo lunghissimo, ma con Marco e il suo staff è stato un lunghissimo piacere. Penso che cinque anni siano un ciclo naturale che va a spegnersi e lo dico con il dispiacere nel cuore, perché Tognacci è stato per noi più di un mister. E’ stato un amico, un punto di riferimento per i nostri tanti giovani, sia sotto il profilo tecnico-calcistico che umano: ha dato tutto se stesso in ogni momento, in ogni allenamento, in ogni partita. Sempre. Ha contribuito a far crescere ogni ragazzo lavorando a testa bassa sul campo e nello spogliatoio, senza mai proferire un lamento: con professionalità, impegno e passione ci ha portato a condividere pagine bellissime, con lui abbiamo iniziato a giocarcela con tutti e la semifinale playoff della scorsa stagione, con la finale sfiorata, resterà indelebile in tutti noi. Oggi è un giorno triste, il calcio è fatto anche di quelli, ma voglio rivolgere a Marco e al suo staff un grazie enorme, immenso. Lui sa che, ovunque proseguirà la sua mi auguro brillantissima carriera, resterà sempre nei cuori dei rossoneri del San Giovanni. Grazie, grazie, grazie» commenta Venturi a nome di tutta la società: “Quest’anno ci siamo dotati di un direttore sportivo, Manolo Celli, e insieme a lui sceglieremo la nuova guida tecnica”.