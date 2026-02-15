Calcio RSM, tanti ritorni al successo in anticipi ricchi di gol

La Fiorita stende il Cailungo, hurrà con poker per San Marino Academy e Domagnano

È un sabato ricco di gol e vittorie nette che sanno di riscatto quello relativo agli anticipi della 21^ di Campionato Sammarinese. La Fiorita e Domagnano liquidano rispettivamente Cailungo e Juvenes Dogana mentre San Giovanni e San Marino Academy sono trascinate dalle triplette di Zanni e Markaj.

Iniziamo dalla sfida di Dogana che ha visto La Fiorita di Ceci ritornare alla vittoria dopo lo stop in settimana con il Fiorentino. La rete del vantaggio della squadra di Montegiardino arriva a 10’ dall’intervallo con Barretta che – staccatosi dal pacchetto difensivo – fa partire la manovra dei Gialloblù, Gasperoni dal lato corto la mette morbida in mezzo per il centrale che incorna in tuffo.

Ad inizio ripresa, Gimenez commette fallo in area su Lunadei ed è rigore. Sul dischetto va Olcese che dopo l’errore di mercoledì scorso con il Fiorentino si riscatta e porta i suoi sul 2-0. La rete del tris che chiude i giochi arriva al 77’: è ancora Barretta – sempre di testa – che insacca, questa volta da corner di Cicarelli. Doppietta del ex centrale del Tre Penne e Cailungo battuto.

Dietro ai Gialloblù, attualmente al quinto posto, c’è il Domagnano che rialza la testa dopo un periodo difficile (quattro sconfitte di fila). A Fiorentino la sfida è equilibrata nella prima parte, con Papi che salva in avvio su Ghiggini, ma a metà frazione l’uno-due del Domagnano è letale. È il 23’ quando Perazzini intercetta un lancio lungo sulla linea mediana, il pallone diventa buono per Bonetti che controlla, avanza e arrivato al limite la mette all’angolino. Gol numero 14 del vice-capocannoniere. Passano solo tre minuti e i Giallorossi raddoppiano: Pedini chiude l’iniziativa dal limite di Santi, il difensore però serve involontariamente Buda, il centrocampista non ci pensa troppo e calcia da fuori spedendola all’incrocio e sorprendendo Colonna.

Forti del doppio vantaggio, i Giallorossi giocano più tranquilli e in avvio calano persino il tris: grande azione di Perazzini che arriva sul fondo e la scarica per Santi, l’attaccante sammarinese calcia verso la porta ma il tocco di Ghiggini è decisivo per cambiare la traiettoria e dare la sfortunata autorete al difensore. Piove sul bagnato per la Juvenes Dogana che all’ora di gioco deve registrare anche l’espulsione per doppio giallo di Kevin Lisi. Al 90’ la squadra di Boldrini però reagisce e accorcia con il bel cross di Cecchetti per Comuniello – entrambi subentrati – che anticipa Papi per il 3-1. Nel recupero c’è tempo per una nuova rete del Domagnano che fissa il punteggio sul 4-1: il traversone di Buda in area viene deviato nuovamente da Ghiggini che fa il secondo autogol di giornata. Prima vittoria nel 2026 per il Domagnano che non vinceva in campionato dal 7 dicembre (sempre 4-1, ma al Faetano).

Vince anche il San Giovanni che rifila un secco 3-0 al Pennarossa: il man of the match è Mattia Zanni, autore di una tripletta. La prima rete arriva al 11’: D’angeli parte dalla propria metà campo e con una gran cavalcata arriva sulla trequarti e poi serve in area l’attaccante che controlla e poi batte Filippo Tordella. L’estremo difensore del Pennarossa è decisivo in altre due occasioni per salvare i suoi ma al 43’ deve piegarsi per la seconda volta: è ancora D’angeli a offrire il suo secondo assist a Zanni che da dentro l’area è implacabile.

Si passa alla ripresa dove il copione non cambia. Filippo Tordella compie l’ennesima grande parata poi il Pennarossa rimane anche in dieci per il doppio giallo ad Arlotti. Si arriva al 84’ quando cala il sipario su Acquaviva: errore del Pennarossa che viene sfruttato da Bianchi il quale cede il pallone ad un solitario Zanni che non fallisce e fa tripletta. Esulta la squadra di Tognacci per una vittoria che le mancava dal 24 gennaio.

Bella e convincente vittoria anche della San Marino Academy che dopo il pareggio in settimana riesce a trovare i tre punti nel 4-1 al Murata.

La sfida di Montecchio si sblocca al 21’ quando il cross dalla sinistra di Righi trova in area piccola Markaj che gonfia la rete e inizia al meglio il suo pomeriggio. L’Academy spinge ancora e poco prima del riposo va sul 2-0: Tamagnini scatta sul filo del fuorigioco e una volta entrato in area calcia potente, Sias riesce a deviare ma c’è Canarezza che effettua il tap-in vincente. Primo gol in campionato per il giovane centrocampista sammarinese.

Il tris dei ragazzi di Di Maio arriva poi al 79’: ottima azione corale dei Titani con il bel dialogo tra Tamagnini e Domeniconi, quest’ultimo è l’assist-man per Markaj che da dentro l’area non sbaglia e fa doppietta. Non c’è due senza tre per l’attaccante dell’Academy perché al 84’ sfrutta al meglio il cross tagliato di Valentini per insaccare da due passi e calare così la tripletta personale. Il Murata si vede solo nel finale quando due minuti più tardi è Tahiri a segnare il suo secondo gol in pochi giorni grazie ad un preciso diagonale anche se durante i festeggiamenti Gyjla viene espulso per aver raccolto il pallone in maniera troppo decisa andando a colpire Mattia Ciacci nell’occasione. In pieno recupero le espulsioni sono poi due per il Murata perché Tahiri entra male - e inutilmente - su Valentini e si becca il rosso diretto. Con questa vittoria l’Academy sale in doppia cifra in campionato e aggancia il Cailungo: per il Murata è invece la dodicesima sconfitta di fila.