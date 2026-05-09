Calcio RSM, torna in pista Filippo Cipriani: è il ds del Cosmos

Il Pennarossa per la panchina punta su Fabrizio Costantini. Le strade di Oscar Lasagni e della Folgore si dividono.

Il mercato del calcio sammarinese è già in movimento. Filippo Cipriani, nota figura del calcio dilettantistico locale, è il nuovo direttore sportivo del Cosmos. La società ha scelto l’ex DS di Tropical Coriano, Sant’Ermete, Gabicce Gradara e Stella per proseguire nel percorso di crescita avviato negli ultimi anni. Cipriani con il Tropical ha centrato la promozione in Eccellenza ai playoff, con il Gabicce Gradara (Promozione Marche) nella sua prima stagione ha centrato i playoff.

Da giocatore, prima di scegliere la carriera manageriale, Cipriani ha vestito le maglie di numerose formazioni locali di Serie D, Eccellenza e Promozione.

La prima mossa di Cipriani, che è già in movimento sul mercato, sarà la scelta del mister. Rimarrà Andy Selva?

Il Pennarossa punta a convincere l'ex Ct della Nazionale Fabrizio Costantini in uscita dal Fiorentino dove è dato in arrivo Adrian Ricchiuti. Su di lui ci sono però altri club. Uno potrebbe essere la Juvenes Dogana dove Riccardo Boldrini è in uscita. Anche Michele Camillini e Paolo Rossi, in questa stagione rispettivamente al Murata e al Gambettola, sono sotto le lente del ds Gentilini. Vedremo. Intanto si sepasrano le strade di Oscar Lasagni e della Folgore.