Calcio RSM, Tre Fiori a un punto dal titolo

Per i playoff è volata a due fra Pennarossa e San Giovanni: In caso di arrivo a pari punti sarà decisiva la differenza reti

La 30° giornata del Campionato Sammarinese inizia domani con tre scontri in contemporanea alle 15. Ad Acquaviva si affronteranno Domagnano e Folgore, entrambe già qualificate ai playoff. Sfida per il titolo di capocannoniere fra i bomber Bonetti – primo con 23 reti - e Garcia Rufer che insegue a tre lunghezze. Osserva a distanza Prandelli (22 gol con il Tre Fiori) in lotta anche lui dopo averlo vinto due volte negli scorsi anni.

A Fiorentino saranno invece San Marino Academy e Cailungo a darsi battaglia, le quali, nonostante occupino la terzultima e penultima posizione di classifica, cercheranno la vittoria che manca da tempo. Ricordiamo che la partita sarà disponibile gratuitamente anche su FIFA+. L’ultimo incontro di giornata sarà a Montecchio fra Fiorentino e La Fiorita, anch’esse ormai certe della qualificazione diretta ai playoff. La squadra di Montegiardino deve tenere le distanze dalla Folgore, avendo la differenza reti a proprio vantaggio, per poter consolidare la quarta posizione.

Il giorno seguente altri cinque scontri, sempre in contemporanea alle 15, che potrebbero decretare il vincitore del campionato. Riflettori puntati ad Acquaviva dove si daranno battaglia Tre Fiori e Pennarossa. Alla squadra di Fiorentino basterà un punto per alzare il titolo – che manca dalla stagione 19/20 - mentre una sconfitta potrebbe portare allo spareggio nel caso in cui la Virtus dovesse vincere. La compagine di Chiesanuova lotta con il San Giovanni per l’ultimo posto che vale l’accesso al turno preliminare. In caso di arrivo a pari punti sarà la differenza reti – attualmente a favore dei Rossoneri - a decretare chi sarà delle due a partecipare alla postseason, visto il doppio pareggio in campionato.

La squadra di Tognacci (squalificato) sfiderà a Montecchio il Tre Penne, fuori dalla lotta scudetto ma in cerca della seconda posizione a discapito della Virtus. I Neroverdi non possono sbagliare contro la Libertas se vogliono tenere viva l’ultima possibilità di arrivare al titolo. Il tecnico granata Buda per l’ultima sfida di campionato dovrà fare a meno di Michelotti e Nigro, squalificati. Sul campo di Domagnano si affronteranno poi Cosmos e Faetano, ormai sicuri di concludere ottavi i primi e tredicesimi i secondi. I Gialloverdi dovranno quindi affrontare il turno preliminare per poter accedere ai playoff. L’ultimo match di giornata sarà a Fiorentino fra Juvenes Dogana e Murata. La squadra di Boldrini – orfana di Della Valle squalificato – è già certa di giocarsi il turno preliminare ma con una vittoria potrebbe soffiare la nona posizione alla Libertas. I Bianconeri di Mancini – sempre fanalino di coda – andranno alla ricerca di una gioia in una stagione complicata.

Come già accaduto in stagione in questo 30° turno prosegue lo scambio arbitrale fra le piccole Federazioni Europee. Quattro arbitri di Andorra saranno impegnati in due partite del weekend. David Vilanova, assistito da Eithan Moreno e Carlos Miguel Braga, dirigerà l’incontro Fiorentino-La Fiorita mentre Antoine Paul Chiaramonti – sempre con gli stessi assistenti Moreno e Braga – arbitrerà domenica Libertas-Virtus. Voleranno invece ad Andorra William Villa, Tommaso Balzano, Giuseppe Macaddino e Marco Savorani per dirigere ben quattro incontri della Primera Divisió.