Calcio RSM: Tre Fiori al comando per una notte, il San Giovanni vince dopo tre mesi

La Libertas piega il Cailungo 2-1, nel recupero e su rigore. Continua a vincere e a mantenere la sua imbattibilità La Fiorita

Il terzo impegno di settimana per le squadre sammarinesi vede un Tre Fiori che batte anche la Juvenes Dogana e resta solo al comando per una notte. Nelle altre gare degli anticipi del 18° turno di campionato, successi anche per San Giovanni, La Fiorita e Libertas.

La nebbia ferma un nuovo match: a Montecchio non si è giocato Faetano-Folgore, con la sfida che si recupererà martedì 27 gennaio alle 20:45 ad Acquaviva.

Iniziamo dalla capolista Tre Fiori che a Fiorentino – sotto una fitta nebbia – si impone per 2-0 sulla Juvenes Dogana. I Gialloblù di Girolomoni la sbloccano quasi subito (11’) con l’asse Benedettini-Prandelli (gol numero 16, capocannoniere assieme a Bonetti del Domagnano). Il raddoppio arriva cinque minuti più tardi grazie al rigore di Bernardi. Il rapido uno-due del Tre Fiori basta ai Gialloblù ad indirizzare la gara sui binari giusti e per portarsi a casa i tre punti (quinta vittoria di fila). In attesa della Virtus in campo domani, il club di Fiorentino si gode la vetta in solitaria.

Continua a vincere e a mantenere la sua imbattibilità anche La Fiorita. Ad Acquaviva è tutto semplice per la squadra di Ceci che con un gol per tempo si impone sul Murata – sempre fanalino di coda. I Gialloblù creano diverse occasioni e riescono a sbloccarla sul finale di frazione con una bella azione finalizzata da Olcese su assist di Toccaceli. Lo stesso bomber in avvio di ripresa va a centimetri dal raddoppio pizzicando il palo poi al 70’ la chiude anzitempo Vitaioli, bravo nel ribadire in rete una punizione dal limite di Cicarelli respinta da Sias. La Fiorita vince 2-0 e scavalca momentaneamente il Domagnano al quarto posto.

Buon momento della Libertas che infila il suo secondo successo di fila. I Granata ribaltano la sfida di Domagnano con il Cailungo imponendosi per 2-1. Al quarto d’ora sono infatti i rossoblù a sbloccarla con il rigore trasformato da Bua. Al 34’ però la Libertas riapre la gara grazie ad uno dei volti nuovi: è Enrico Cozzino ad effettuare il tap-in vincente dopo la gran risposta di Gallinetta su Morelli. La gara rimane in equilibrio sino al recupero (90+3’) quando avviene il contatto al limite dell’area tra Colagiovanni e Rigoni. Avoni non ha dubbi e indica il dischetto. Si presenta capitan Morelli che non sbaglia e regala così tre punti pesanti alla Libertas.

Vittoria di misura e preziosa del San Giovanni che interrompe un lungo digiuno. I Rossoneri, infatti, non vincevano dal lontano 26 ottobre dal match con il Cailungo. Nell’occasione il protagonista fu D’Angeli con una doppietta a trascinare i suoi. L’attaccante rossonero è stato il match-winner anche questo pomeriggio grazie ad un rigore trasformato al 80’ che vale il successo sul Fiorentino. Nel primo tempo il San Giovanni va vicino in un paio di occasioni al vantaggio, con i Rossoblù di Costantini che si salvano grazie alle ottime parate di Berardi. Non è da meno Casadei che al 51’ salva clamorosamente di piede su Mariano. Al 80’ la giocata decisiva la fa D’Angeli che viene atterrato da Cucchi in area. L’attaccante, come detto, non sbaglia e fa esultare i suoi al primo successo del nuovo anno.