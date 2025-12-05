Calcio RSM: Tre Fiori per la fuga, Virtus e Domagnano per restare in scia

Sabato si giocano Juvenes-Dogana Libertas, Tre Fiori-Murata, San Giovanni -La Fiorita, Cosmos-Folgor e Virtus-Tre Penne

Nel primo weekend di dicembre, il Campionato Sammarinese riparte con il 12° turno. Ben cinque le gare in programma sabato – tutte alle ore 15 – mentre tre saranno quelle della domenica. Le due battistrada – Tre Fiori e Virtus – scenderanno in campo negli anticipi. I Gialloblù di Girolomoni sfideranno la Murata (Acquaviva, ore 15:00) nel più classico dei testa-coda e con la voglia di allungare in vetta. Nonostante i due pareggi consecutivi il Tre Fiori resta imbattuto mentre i Bianconeri di Camillini non vincono dal 19 ottobre (primo ed unico successo).

Turno dunque agevole per i Gialloblù mentre per l’inseguitrice Virtus – dietro di solo un punto – c’è un pericoloso Tre Penne. Una sfida tutta da seguire (Montecchio, ore 15:00) quella tra le ultime due squadre campioni di San Marino che arrivano con umori differenti: i Neroverdi sono stati sconfitti nell’ultimo turno dalla rivelazione Domagnano mentre i Biancoazzurri viaggiano veloce e sono imbattuti da sei partite tra campionato e coppa. Inoltre, in caso di successo della squadra di Bonini – sempre a punti da quando è alla guida – si porterebbero ad una sola lunghezza dalla Virtus. C’è da considerare anche il fattore Coppa Titano: il ritorno dei Quarti si gioca mercoledì 10 e il Tre Penne ha una delicata gara con la Juvenes-Dogana, terminata 1-1 all’andata.

Nelle altre sfide del sabato pomeriggio, è interessante anche uno dei derby di Serravalle tra Folgore e Cosmos (Dogana, ore 15:00). Il periodo non è brillante per entrambe ma un successo darebbe morale alle squadre di Lasagni – ex della sfida – e Selva. Assieme al Tre Fiori, l’altra squadra imbattuta è La Fiorita che sabato se la vedrà con il San Giovanni (Fiorentino, ore 15:00). Ceci può contare sul miglior attacco del torneo (30 reti) mentre ciò che manca ai Rossoneri è proprio la finalizzazione (solo 6 reti segnate, peggior attacco assieme a Fiorentino, Cailungo e San Marino Academy). Chiude il programma di sabato l’incrocio di Domagnano tra Juvenes-Dogana e Libertas. La squadra di Boldrini sta bene grazie al doppio successo consecutivo ma potrà pensare alla sfida di coppa di mercoledì prossimo con il Tre Penne. I Granata potrebbero approfittarne e tentare un successo che gli manca dal lontano 27 settembre.

Domenica tutti gli occhi saranno puntati su Acquaviva, dove il Domagnano – grande sorpresa di questa prima parte di stagione – affronta il Faetano. Alle 15 la squadra di Amati deve confermare quanto fatto vedere nelle ultime settimane e rimanere in scia delle migliori. I Giallorossi – attualmente terzi a tre punti dalla vetta – non perdono dal 5 ottobre e soprattutto non subiscono gol da 300’. Possono inoltre contare su Matthias Bonetti, attuale capocannoniere con 8 reti. Il Faetano di Sperindio però è reduce dalla buona vittoria dello scorso turno con il San Giovanni grazie alla punizione da metà campo di Renzi.

Chi vuole proseguire con il buon momento è anche il Pennarossa. La squadra di Ricchiuti ha raccolto ben sette punti nelle ultime quattro ed è stabile in una comoda posizione di metà classifica. I Biancorossi saranno di scena a Montecchio alle 15:00 con il Cailungo: i Rossoverdi lo scorso weekend hanno interrotto la striscia negativa grazie al pari con il Cosmos ma la vittoria manca dal lontano 13 settembre. La sfida tra Pennarossa e Cailungo sarà inoltre visibile su FIFA +.

A Domagnano – sempre alle 15 – in campo anche Fiorentino e San Marino Academy. I Rossoblù di Costantini stanno bene (due vittorie di fila, entrambe per 1-0) e vogliono proseguire il loro buon momento mentre i Titani di Di Maio sono ancora alla ricerca del primo successo nel torneo.