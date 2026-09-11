Calcio RSM: Tre Fiori travolgente, il Fiorentino acciuffa La Fiorita a tempo scaduto

Successo dei campioni in carica per 3-0 sul Domagnano. Pesciarelli nel recupero replica a Serges

Il Tre Fiori non mostra crepe. Dopo le due vittorie roboanti con Pennarossa e Faetano, ne arriva un’altra con il Domagnano, che pure si presentava a questo big match forte di due vittorie su due – proprio come i rivali di serata. E in effetti i Lupi non si sono consegnati, affatto. Ma il verdetto finale recita comunque 3-0 Tre Fiori, sempre più una macchina del gol con 12 centri realizzati nei primi 270’ di campionato. Di fatto, la contesa di Dogana si chiude nei primi 35’, lasso nel quale arrivano il diagonale di Benedettini, la stoccata dal cuore dell’area sempre di Benedettini (su assist di D’Addario) e infine il destro vincente di Rea su angolo di Sami.

Nel mezzo, il Domagnano era stato volenteroso, ma di fatto aveva impegnato Nardi solo con la gran botta di Michelucci, disinnescata alla grandissima dall’estremo gialloblù. Del resto anche Maggioli ha il suo da fare per evitare un passivo più pesante, in particolare sulla capocciata di Mengucci al 38’. Nella ripresa D’Addario ispira Prandelli, che davanti a Maggioli dilapida un’enorme palla gol. A ridosso dell’ora di gioco Benedettini si invola in fascia e con l’esterno sfiora il colpo della tripletta. Una grandissima chance di 4-0 ce l’ha anche Bernardi, che imita il compagno scappandosene in corsia (la destra, stavolta) ma si fa pregare al momento della stoccata vincente. Altra occasione per l’ex Mengucci, che calcia a lato, mentre sull’altro fronte Nardi torna a scaldarsi i guantoni sul destro da fuori area di Ferraro. Il Domagnano si affida per lo più all’elettricità di Santi: al 73’ serve un pallone d’oro ad Ambrosini, che non coglie lo specchio.

Ben Kacem spaventa Maggioli con un mancino tutta potenza, mentre Toccaceli coglie un po’ impreparato Nardi, che si fa sfuggire il pallone ma poi viene salvato dai compagni. Monumentale invece Maggioli su Ben Kacem lanciato a tu per tu e poi su Sami, che aveva raccolto la seconda palla e aveva provato a scavalcare l’estremo giallorosso in pallonetto. La scena si ripete quasi identica all’89’: ancora una volta Maggioli abbassa la saracinesca su Ben Kacem. Nel finale il Domagnano ha un paio i sussulti: prima Fusco impegna dalla distanza Nardi e poi Rigoni va vicino al basamento del palo con un colpo di testa in corsa, mentre i compagni invocavano il calcio di rigore per un mani in area. Niente penalty e niente gol della bandiera per la squadra di Amati, che incappa nella prima sconfitta stagionale. Il Tre Fiori invece continua a veleggiare col vento in poppa.

Altrettanto non può dirsi de La Fiorita, che vede sfumare al 3’ di recupero due dei tre punti che stava conducendo in porto contro un Fiorentino che torna al risultato dopo il k.o. con la Virtus e quello di coppa con il Tre Fiori.

La gara viaggia sui binari dell’equilibrio per tutto il primo tempo. Bonetti ha l’opportunità di spezzarlo nel finale, quando Nappello lo mette davanti a Benedettini e l’ex Domagnano calibra male il pallonetto. Il gol che stappa l’incontro arriva al 65’, con Serges che raccoglie un pallone al limite dell’area e lo scaglia immediatamente verso la porta, piegando le mani di Benedettini. La risposta del Fiorentino è affidata a Vicente, che cerca gloria dalla grande distanza, chiamando Vivan ad un grande colpo di reni. Sul fronte opposto vola anche Benedettini sul mancino teso di Guidi. Lo stesso Guidi apparecchia la tavola a Nigretti per il più facile dei tap-in, ma il 28 risponde clamorosamente assente.

La Fiorita non la chiude e allora il Fiorentino carica a testa bassa alla ricerca del pari. Vivan c’è sul tiro pericoloso di Mariano, ma al 93’ capitola sul colpo di testa di Pesciarelli da calcio d’angolo. Finale amaro per i gialloblù, che continuano ad inanellare solo pareggi (tre su tre). Sorride invece il Fiorentino, che scongiura l’ipotesi sorpasso e aggancia momentaneamente Libertas e Virtus.