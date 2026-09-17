Calcio RSM: Tre Fiori-Virtus apre la quarta giornata, in campo anche le altre

Venerdì si giocano Tre Fiori - Virtus, Libertas Faetano e Murata - Cosmos

Archiviata la terza giornata, il Campionato Sammarinese torna subito in campo con un nuovo turno

distribuito tra venerdì 18 settembre e domenica 20. Sarà anche per questo a nticipo lo stadio “Ezio Conti” adare il via ad uno dei fischi d’inizio di giornata, sul campo di Dogana domani sera alle 21:15 il Tre Fiori riceverà la Virtus. Un confronto di alta classifica che mette di fronte la capolista, a punteggio pieno dopo tre giornate, e la formazione neroverde, quarta a quota sette punti, entrambe ancora imbattute.

La squadra di Girolomoni si presenta all’appuntamento con tre marcatori a quota tre goal, interessante sarà capire se la porta inviolata della Virtus cederà di fronte al miglior attacco, momentaneo, sul Titano.

Sempre domani sera alla stessa ora, allo stadio di Fiorentino, la Libertas ospiterà il Faetano. I Granata sono reduci dal 2-0 incassato contro la Virtus e si presentano al quarto turno con quattro punti, mentre il Faetano, dopo il pareggio senza reti con la San Marino Academy, è fermo a quota uno. Proprio la formazione gialloblù è lunica squadra del campionato a non aver ancora trovato la via del gol dopo tre giornate.

Ultimo match di serata, sempre in contemporanea, si terrà ad Acquaviva, dove andrà in scena Murata –Cosmos. La formazione di Serravalle arriva al confronto con il morale rianimato dal largo 6-1 rifilato al Pennarossa nell'ultima giornata, a differenza della squadra di Tarini che è ancora alla ricerca della propria identità.

Le restanti cinque partite saranno distribuite nei pomeriggi di sabato e domenica, tutte alle ore 15:00. Sabato pomeriggio sarà la volta della Folgore, attesa dalla sfida con la San Marino Academy allo stadio “Federico Crescentini”. I Giallorossoneri condividono il primo posto con Tre Fiori e Tre Penne, mentre l'Academy ha raccolto due punti nelle prime tre giornate, ma dal canto proprio, può vantare di un percorso in piena crescita e ottime prestazioni, partita che quindi sarà di certo da non sottovalutare per una delle capoliste.

In calendario anche Pennarossa – Fiorentino, allo stadio di Domagnano, che sarà il match di

giornata proposto anche su FIFA+. Sfida che vede confrontarsi due formazioni con due morali

completamente opposti, da una parte i Biancorossi, peggior difesa del campionato, sono a caccia dei loro primi punti, mentre dall’altra i Rossoblu vorranno sicuramente cavalcare l’onda della buona prestazione maturata contro La Fiorita.

Sarà proprio la squadra di Montegiardino, con l’esordio in panchina del nuovo allenatore Andy Selva, a scendere in campo nell’ultimo match in programma di sabato pomeriggio contro il Domagnano ad Acquaviva. Sarà sicuramente l'incontro più interessante di giornata, i Lupi di Domagnano bocciati alla prova di maturità nell’ultima giornata vorranno sicuramente rilanciarsi contro questa nuova Fiorita, pronta a dare tutto per cercare la prima vittoria stagionale.

Domenica, proprio ad Acquaviva, sarà il momento del Tre Penne, che avrà modo di osservare i risultati di giornata delle sue compagne in vetta e cercherà di proseguire questa striscia di vittorie contro una Juvenes Dogana ancora acerba, ma sicuramente motivata a rialzarsi dopo la sconfitta nel derby, peraltro seconda consecutiva. Si conclude la giornata con la sfida di Dogana tra San Giovanni e Cailungo, per i Rossoverdi questa è la sfida da non sbagliare, fermi ancora a zero punti con un solo goal realizzato al momento.