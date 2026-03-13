Calcio RSM, Tre Fiori-Virtus vale un pezzo di scudetto

Sabato il match clou sul campo di Acquaviva. Sabato si giocano anche Faetano -Juvenes Dogana e La Fiorita-Pennarossa

Dopo essersi date battaglia a distanza e ad essere appaiate in cima alla classifica, domani Tre Fiori e Virtus si scontreranno ad Acquaviva (ore 15:00) in un duello che potrebbe decidere un pezzo di scudetto. Tutti i riflettori saranno infatti puntati sul big match della 25° giornata di Campionato Sammarinese tra Neroverdi e Gialloblù, al secondo dei tre atti in questo mese di marzo. Archiviata senza reti la semifinale di andata di coppa dello scorso 4 marzo, le due corazzate si daranno battaglia in campionato per poi chiudere il trittico nel ritorno di Coppa Titano in programma mercoledì prossimo.

I campioni in carica della Virtus hanno fatto un po' meglio rispetto ai rivali nelle ultime uscite e non perdono dal 29 novembre con il Domagnano mentre il Tre Fiori ha rialzato la testa dopo la sconfitta del 22 febbraio con il Tre Penne. Sarà anche un duello tra bomber con Prandelli (16 reti) che sfida Scappini (14), pronti a scardinare anche le due migliori difese del campionato (11 gol subiti per entrambe). Gli ultimi cinque precedenti in stagione regolare sorridono alla Virtus (3 vittorie e 2 pareggi), mentre l’ultimo successo del Tre Fiori è datato settembre 2022, stagione in cui il titolo andò al Tre Penne.

Dietro alle capolista c’è proprio la squadra di Città – lontana solo tre punti dalla vetta - che proverà ad approfittare del duello ad alta quota per accorciare e ad inserirsi nella lotta al titolo. I Biancoazzurri di Bonini saranno di scena domenica alle 15:00 a Dogana contro un Murata sempre fanalino di coda.

Ritornando al programma di sabato, due le altre gare sempre alle ore 15:00. A Fiorentino c’è Faetano-Juvenes Dogana, partita che vale molto per i Gialloblù. Attualmente la squadra di Sperindio è fuori dalla post-season ma con un successo si avvicinerebbe all’undicesimo posto – ora distante cinque punti. Più tranquilla la posizione della Juvenes Dogana che però, come il Faetano, è reduce da 4 sconfitte consecutive, con Boldrini che potrebbe fare un po’ di turn-over in vista del ritorno della semifinale di coppa di mercoledì con La Fiorita. Ceci e i suoi potrebbero fare altrettanto domani pomeriggio nella sfida di Montecchio (ore 15:00) con il Pennarossa. I Biancorossi di Macerata cercano punti per avvicinarsi alla zona playoff – lontana solo tre lunghezze – e puntano ad un successo che manca dal lontano 7 dicembre. Fiorita stabile al quinto posto e imbattuta da quattro turni.

Cinque invece le gare previste per domenica, tutte alle ore 15:00. Oltre al già citato Murata-Tre Penne, è interessante anche Folgore-San Giovanni. Seppur lontane in classifica, la sfida di Acquaviva prevede uno scontro tra due formazioni in grande forma: la squadra di Lasagni è al quarto posto, trascinata dalle reti di Augusto Garcia Rufer (vicecapocannoniere con 16 reti) e senza sconfitte da 7 turni; per i Rossoneri di Tognacci invece 10 punti nelle ultime quattro, con un 11° posto – l’ultimo valido per accedere ai playoff - da difendere.

Vuole continuare a scalare posizioni invece il Fiorentino, attualmente al settimo posto. La squadra di Costantini ha vinto tre delle ultime cinque e domenica affronta a Montecchio un Cailungo in crisi di risultati (quattro sconfitte consecutive). Sfida che sarà inoltre possibile seguirla in diretta streaming – oltre che su Titani.tv – anche su FIFA+.

Domenica in campo anche San Marino Academy e Domagnano (Fiorentino, ore 15:00). I Titani di Di Maio vengono dalla bella vittoria dello scorso turno con il Faetano e sono in un periodo positivo. I Giallorossi di Amati sono stabili al sesto posto, con il capocannoniere Bonetti (20 gol) sempre pronto a fare male. A chiudere la cinquina di partite domenicali c’è il duello di Domagnano tra Libertas e Cosmos. I Gialloverdi di Selva sono stati scavalcati lo scorso turno dal Fiorentino e ora sono ottavi mentre i Granata di Buda - sotto di una posizione ma distanti sette punti – ritornano in campo dopo il successo di misura con il Pennarossa.