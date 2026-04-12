Calcio Rsm: Tre Penne a valanga sul Cailungo

Il Faetano sorride dopo oltre due mesi, successo anche del San Giovanni

A pochi giorni dal turno infrasettimanale, è ripartito questo pomeriggio il Campionato Sammarinese con la ventottesima giornata di stagione regolare. Negli anticipi del sabato, il Tre Penne mostra i muscoli e con un sonoro 6-1 batte il Cailungo e sale momentaneamente al secondo posto. Tutto facile per la squadra allenata da Bonini che attacca sin dai primi minuti. Il palo di Berardi (18’) e l’errore di Iuzzolino che colpisce la traversa della propria porta (20’) sono il preludio al gol dei Biancoazzurri. Al 23’ infatti la punizione dal limite di Turchetta è perfetta e vale il vantaggio. Il raddoppio non tarda ad arrivare perché al 32’ Berardi su rigore trova il suo gol numero 13 in campionato.

I Biancoazzurri non sono affatto sazi e sul finale di frazione Errico prende la mira dalla distanza ed infila Francioni. Nella ripresa il copione non cambia e all’ora di gioco partecipa anche Pieri alla festa, scaltro a ribadire in rete una respinta corta di Francioni. Venti minuti più tardi e nel tabellino entra anche Kamouni che da due passi insacca su assist di Peluso. Il Cailungo si vede solo nel finale con Bua che segna il gol della bandiera al 81’ su suggerimento di Colagiovanni al termine di una buona azione corale. L’ultima parola è però del Tre Penne che al 89’ fissa il punteggio sul 6-1 con un destro all’incrocio di Peluso (sesto marcatore diverso questo pomeriggio). In attesa di Tre Fiori e Virtus in campo domani, i Biancoazzurri salgono al secondo posto a -3 dalla vetta.

L’unico pareggio di giornata è quello tra La Fiorita e Domagnano. In avvio subito occasione per Bonetti, con il capocannoniere che va a centimetri dal vantaggio. La sfida però si sblocca al 28’ a favore della squadra di Montegiardino: Affonso va sul fondo e la mette in mezzo per Guidi che calcia, Perazzini respinge ma sulla vagante c’è Semprini che fa 1-0. Al 37’ però i Gialloblù devono registrare l’espulsione di Guidi che – ammonito un minuto prima dopo qualche scintilla con Ferraro – entra in ritardo su Gozzi e si becca il secondo giallo. Nonostante l’uomo in meno, è La Fiorita ad avere le migliori occasioni senza però chiudere il match. Al 73’ Papi dice no a Nappello poi sulla respinta è Zaccaria che fallisce da due passi. Poco dopo è di nuovo Affonso – uno dei migliori in campo – che semina il panico quando salta Papi ma sul più bello è Guglielmi che salva tutto. Il Domagnano resiste e a due minuti dal termine riesce a pareggiare con due subentrati: gran lavoro di Sopranzi in fascia che la mette perfetta in mezzo per la testa di Babboni che inchioda Zavoli. Ad Acquaviva finisce 1-1, con La Fiorita che scavalca momentaneamente la Folgore al quarto posto. Vittoria in rimonta per il Faetano che batte 2-1 il Fiorentino e registra un successo che le mancava da oltre due mesi. Al 19’ la combinazione tra Belward e Ben Kacem porta quest’ultimo a sbloccare la sfida di Montecchio. Rispondono i Gialloblù con un’azione insistita al 22’ ma Benedettini dice di no per ben due volte. Il Faetano cresce e prima del riposo riesce a pareggiare con Pallante che sfonda su Molinari e timbra l’1-1.

Ad inizio ripresa la rimonta è completata per la squadra di Sperindio quando Lenzu va in verticale per Elia che arrivato al limite si porta la palla sul destro e fredda Benedettini. Nel finale (83’) però il Faetano rischia quando Kokeri si vede sventolare il secondo giallo e lascia i suoi in dieci. È invece decisivo tra i pali Venturini quando al 89’ è monumentale sulla punizione velenosa dal limite di Belward. Vince dunque il Faetano che – seppur fuori dai playoff – ritorna a sorridere nel finale di stagione. Si interrompe invece la striscia positiva del Fiorentino che durava da quattro turni.

Vittoria preziosa proprio in chiave post-season per il San Giovanni che – in attesa del Pennarossa in campo domani – allunga sul dodicesimo posto. I Rossoneri di Tognacci battono di misura la San Marino Academy grazie ad un colpo del solito Mattia Zanni che sale in doppia cifra. Poco prima del vantaggio è fondamentale Achille Conti – tornato tra pali dei Titani – su colpo di testa di Vandi. La rete che decide il match arriva poi al 27’ quando Tumidei riesce a riciclare un pallone sul fondo e a servirlo in mezzo a Zanni, bravo poi a liberarsi di Renzi a centro area e a battere Conti. L’estremo difensore dei Titani è provvidenziale sul finale di tempo quando salva tutto su D’Angeli. Per il resto accade poco, l’Academy non riesce a rendersi pericolosa e il San Giovanni ringrazia. I Rossoneri restano sempre all’undicesimo posto – l’ultimo valido per l’accesso ai playoff - con quattro punti di vantaggio sul Pennarossa (in campo domani con il Cosmos).