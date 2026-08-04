Calcio RSM, Tre Penne: dieci conferme. Amichevole con il Rimini

Il club è al lavoro per allestire la squadra per la prossima stagione. Mercoledì 12 agosto la sfida con i biancorossi allo stadio ‘Romeo Neri’ alle 18

Il Tre Penne è al lavoro per allestire la squadra per la prossima stagione e lo fa ripartendo dalle certezze: dieci conferme per la rosa che farà parte della prossima annata.Tra i pali il capitano di mille battaglie Mattia Migani firma per un’altra stagione coi colori biancazzurri, segnando un altro importante capitolo della storia tra il club di Città e il portiere classe 1992.In difesa confermati il centrale Manuel Ferrari e il terzino Lorenzo Pastorelli. Parole incoraggianti di Pastorelli che commenta: “Sono felice di rimanere con questa maglia. Io e tutti coloro che siamo rimasti vogliamo rifarci, soprattutto in termini di risultati. Anno scorso abbiamo creato un gruppo meraviglioso. Vogliamo ricreare quel clima in spogliatoio e trasmettere a loro cosa significa ‘famiglia Tre Penne’. - prosegue -. Ho scelto di rimanere perché insieme allo staff abbiamo fatto una seconda parte di stagione incredibile, arrivando a giocarci la vittoria finale che deve essere sempre l’obiettivo per questa società. Io darò sempre il massimo in partita e allenamento, con la positività che mi contraddistingue nel calcio e nella vita”.Discorso da leader per Ferrani, che commenta: “Nonostante non abbiamo raggiunto gli obiettivi anno scorso è stata una stagione positiva, eravamo una mina vagante con tutti giocatori nuovi e abbiamo comunque chiuso in alto nella classifica con un buon gap dalle squadre dietro. Anche quest’anno abbiamo una squadra rinnovata, abbiamo perso alcuni pezzi da novanta ma ripartiamo da un piccolo blocco che deve costituire l’identità del club”.A centrocampo il direttore sportivo Gianluca Bollini si assicura anche per la prossima stagione le prestazioni di Tommaso Bartoli - arrivato a gennaio con grande impatto, frutto di 3 gol -, Patrick Casadio e i sammarinesi Simone Loiodice e Giacomo Zafferani.Nel reparto offensivo mister Bonini potrà contare ancora sull’estro e la rapidità di Lucio Peluso, per lui 6 gol alla prima annata con il Tre Penne e numerosi assist; confermato anche Riccardo Pieri, autore di una stagione con 7 centri, e il giovane Junior Kamouni, che nel corso dell’anno ha saputo ritagliarsi spazio con andando a segno 3 volte.Tra i protagonisti dell’attacco biancazzurro il numero 10 Peluso, che riassume così i suoi primi 12 mesi con il Tre Penne: “È stato un anno particolare, dal punto di vista personale non partito benissimo e chiuso in crescendo. Per la prossima stagione il mio obiettivo è quello di essere costante e aiutare la squadra per tutto l’anno. Sono molto contento di essere rimasto, anche per come è finita anno scorso che abbiamo tanta voglia di rivincita. Sono cambiati un po’ di giocatori, ma dobbiamo essere bravi a trasmettere questa voglia anche ai nuovi arrivati”.La preparazione estiva entra nel vivo con la squadra che questa settimana si allenerà sul campo di San Mauro Pascoli. Sono cinque le amichevoli in programma per il Tre Penne: mercoledì allo Stadio 'Valentino Mazzola’ di Santarcangelo la sfida contro lo Young Santarcangelo alle ore 19:30. Sabato 8 prevista l’amichevole con Tropical Coriano alle ore 17:30 allo Stadio ‘Daniele Grandi’ di Coriano. Mercoledì 12 agosto la sfida con il rinato Rimini allo Stadio ‘Romeo Neri’ alle 18:00 e per concludere due appuntamenti contro Sammaurese, il 18 agosto allo Stadio Macrelli alle ore 18:30, e Fiorentino il 22 agosto con orario e campo da definire.