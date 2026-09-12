Calcio RSM, Tre Penne e Virtus salgono ancora

Battuti Cailungo e Libertas per 2-0. Prima vittoria per il San Giovanni

Tre vittorie, tutte e tre con lo stesso punteggio. Nel pomeriggio odierno della terza giornata di Campionato Sammarinese 2026-27 vincono sia Tre Penne e Virtus – ai danni di Cailungo e Libertas – mentre esulta per la prima volta il San Giovanni che ha la meglio sul Murata.

La partita più divertente è quella di Acquaviva tra Virtus e Libertas. La prima palla-gol (21’) è dei Granata con il sempre presente Osayande (già due gol nel torneo) che con una bella giocata nello stretto conclusasi con un sinistro velenoso ma Guddo risponde alla grande e nega il vantaggio ai Granata. Risponde la Virtus con la buona incornata di Blanco su corner di Buonocunto, il pallone termina alto di poco. È ancora un colpo di testa l’arma preferita dalla Virtus per tentare di sbloccarla: cross di Piscitella dal fondo per Badalassi da buona posizione ma Foiera in due tempi riesce a fare suo il pallone. La squadra di Muratori spinge e prima del duplice fischio protesta in due occasioni distinte in area di rigore ma entrambe le volte l’arbitro Riccardo Mattu non fischia la massima punizione. Il tanto insistere però porta i suoi frutti alla Virtus che ad inizio ripresa riesce a sbloccarla: assist di Piscitella per la testa di Badalassi che firma il primo gol in maglia neroverde.

La reazione della Libertas però non tarda ad arrivare: la traiettoria su punizione defilata di Melandri diventa una conclusione che si stampa clamorosamente sulla traversa. Insiste la squadra di Achille Fabbri che al 70’ si rende ancora pericolosa: Osayande lavora il pallone sulla mediana e con un’elegante giocata di esterno libera Melandri che poi spara verso la porta ma Guddo ci mette i guantoni. La Virtus sa che deve chiuderla e al 73’ Lisanti serve in verticale Badalassi che segna ancora ma in posizione di fuorigioco.

La partita resta in equilibrio e la Libertas vuole il pari: bellissima triangolazione dei soliti Melandri-Osayande con quest’ultimo che calcia verso la porta ma Guddo è fondamentale oggi per i Neroverdi e chiude ancora. Le emozioni non finiscono perché al 82’ Gjoni si divora il raddoppio per la Virtus ma è questione di minuti. Al 85’ infatti il colpo del 2-0 porta la firma di De Lucia che la risolve in area con un tocco delicato che si infila all’angolino. La Libertas però non demorde e tenta di riaprirla con Osayande – il migliore dei Granata – che non impatta bene il suo colpo di testa da ottima posizione. Il successo va dunque alla Virtus che sale a quota sette punti in classifica.

Vince anche il Tre Penne, al terzo successo consecutivo in campionato (quattro considerando anche la coppa). Ad iniziare meglio è però il Cailungo di Benedetti. Al 8’ i Biancoazzurri di Bonini si complicano anche la vita con pasticcio difensivo che potrebbe costare caro perché Bernardi riesce a metterla in mezzo con Andreani fuori posizione, a salvare tutto però ci pensa Scarcella che allontana. Il Cailungo insiste poco più tardi con la bella conclusione di Conti dalla distanza sul quale c’è la risposta sicura di Andreani. Il Tre Penne però inizia a crescere con il passare dei minuti e alla mezz’ora riesce a sbloccare l’incontro: sul pallone da corner messo fuori dalla difesa rossoverde ci arriva Ceccaroli che dalla distanza riesce a metterla giù e ad armare il suo destro potentissimo che si rivela imparabile per Francioni.

Il club di Città insiste e vuole il gol della tranquillità che arriva poco dopo l’inizio della ripresa: contropiede guidato dalla velocità di Kamouni che apre per Scarcella il quale serve in area Carrer che non sbaglia e raddoppia per i suoi. Il Cailungo non vuole mollare, come dimostra l’azione caparbia di Bua in area ma c’è ancora Andreani che chiude con un gran riflesso. Il Tre Penne insiste ancora in contropiede e al 74’ è decisivo Santi in chiusura ad evitare il tris. Nel finale qualche dubbio sul contatto in area tra Ceccaroli e Parisi, Righi fa cenno che non c’è nulla e si gioca. Poco importa al Tre Penne che vince 2-0 e resta a punteggio pieno assieme al Tre Fiori – e in attesa della Folgore in campo domani.

Primi punti e soprattutto prima vittoria per il San Giovanni a Montecchio contro il Murata. Parte meglio la squadra di Tarini che al 14’ colpisce subito il palo con Hassler. Il San Giovanni non si spaventa e in pochi minuti passa per ben due volte. È infatti il 23’ quando Chiaruzzi va in verticale per D’Angeli che dal lato corto la mette bene in area per Zanni che finalizza con un destro centrale ma potente. Il raddoppio dei Rossoneri arriva poco dopo la mezz’ora: angolo di Rushani per la zampata vincente di Spennato – al primo gol in campionato.

La reazione del Murata arriva nella ripresa: è il 57’ quando la botta da fuori di Scarcella trova un pronto Casadei tra i pali. Il San Giovanni gestisce bene le due reti di vantaggio, che al 70’ potrebbero anche diventare ma Gregori si divora una ghiotta occasione. Nel finale altra chance per il San Giovanni con D’Angeli che serve Gregori, Pasolini anticipa il Rossonero ma la sua chiusura rischia di diventare un autogol quando il pallone sbatte sul palo e poi esce. Vince dunque il San Giovanni per 2-0, al primo successo stagionale.