Calcio RSM: Tre Penne, inizia l’era di mister Tarini

Tarini farà il suo debutto sulla panchina di Città nella sfida di sabato alle 18:15 contro il Domagnano che si giocherà ad Acquaviva

Paolo Tarini è il nuovo allenatore del Tre Penne: il tecnico italiano ha trovato l’accordo con la Società biancazzurra e ha già incontrato il gruppo squadra, staff e dirigenza.

Nato ad Ancora nel 1976, Tarini vanta una lunga carriera da giocatore tra i professionisti con le maglie Catania, Lancia e San Marino Calcio per citarne alcune. Tarini ha militato anche in alcune squadre del campionato sammarinese, tra queste Libertas, Tre Fiori e Fiorentino.

Il suo percorso da allenatore parte proprio da Fiorentino con una parentesi nel Tre Fiori nel 2010/2011 come allenatore-giocatore, poi Murata e Fiorentino, squadra in cui è arrivato a ottobre dell’anno scorso.

Tarini farà il suo debutto sulla panchina di Città nella sfida di sabato alle 18:15 contro il Domagnano che si giocherà ad Acquaviva.

“Quello che mi ha spinto ad accettare è stata l’opportunità di allenare giocatori importanti e una squadra che è stata costruita per vincere - le prime parole di mister Tarini -. Subentrare in corsa non è mai semplice, il peggior nemico in questi casi è il tempo visto che non c’è spazio per conoscere bene i giocatori e non avendo avuto disponibilità del precampionato. Ho sicuramente tanta voglia di mettermi in discussione, prima di accettare ho valutato la rosa che avrei avuto a disposizione e tutto il progetto. Sono qui per mettere i giocatori nelle migliori condizioni di fare bene”.