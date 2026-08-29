Calcio RSM, Tre Penne ok con qualche brivido. Pari tra Libertas e Cosmos

Il San Giovanni resta in partita fino alla fine (3-2). Al 90' la squadra di Fabbri pareggia con Vandi

Dopo la scorpacciata di gol del venerdì sera, altre due partite divertenti quelle giocate questo pomeriggio nel primo turno di Campionato Sammarinese 2026-27. Vittoria non semplice del Tre Penne con un San Giovanni in partita sino al termine (3-2) mentre tra Cosmos e Libertas ne esce l’unico pareggio del pomeriggio (1-1).

A Montecchio l’equilibrio rimane solo per cinque minuti perché è il San Giovanni a portarsi avanti: Filippi la porta avanti a una volta sul lato corto dell’area la mette forte in mezzo, sulla traiettoria ci arriva Mattia Zanni (in doppia cifra lo scorso anno) che non sbaglia. Risponde il Tre Penne di Bonini con il tentativo di Casadio al 19’ sul quale ci mette il corpo capitan Vandi. Poco oltre la mezz’ora però il San Giovanni ha la chance di raddoppiare con D’angeli che si trova a tu per tu con Andreani ma il bomber rossonero non riesce ad insaccare. Il Tre Penne riparte e al 38’ trova il pareggio: Ceccaroli si invola sulla fascia sinistra poi vede in area Casadio che controlla e successivamente spiazza Casadei. Il pari carica la squadra di Città che prima del riposo si porta addirittura in vantaggio: conclusione di Casadio che viene allontanata dalla difesa rossonera, sulla vagante ci arriva Loiodice che la mette giù, prende la mira dalla distanza e infila Casadei all’angolino.

Il San Giovanni non ci sta e poco dopo l’ora di gioco rimette la gara in equilibrio: D’Orsi recupera a metà campo e parte palla al piede, nessun Biancoazzurro lo contrasta e così arrivato al limite scaglia un gran tiro che viene anche deviato da Ruiz e si insacca alle spalle di Andreani. Nuovo forcing del Tre Penne che vuole riportarsi avanti: al 68’ Casadei è monumentale su Casadio ma al momento del tiro l’assistente aveva alzato la bandierina a segnalare fuorigioco. Le emozioni di Montecchio non sono finite perché al 75’ i Biancoazzurri di Bonini si riportano nuovamente in vantaggio: gran lavoro di Pieri che serve Kamouni – entrato da pochi minuti – il quale controlla e con precisione chirurgica fredda Casadei per il 3-2. È il gol che decide la sfida di Montecchio con il Tre Penne che dunque – seppur con qualche difficoltà – si porta a casa i primi tre punti stagionali. Nonostante la sconfitta il neotecnico dei Rossoneri Matteo Antonioli può ritenersi piuttosto soddisfatto.

In attesa delle gare di domani, l’unico pareggio della prima giornata è quello tra Cosmos e Libertas. La prima palla-gol è per i Gialloverdi di Paolo Rossi quando al 10’ Cremonini va in verticale per Tonini ma l’attaccante spreca tutto da ottima posizione. Si fa vedere anche la Libertas – allenata da Achille Fabbri – quando poco prima della mezz’ora esalta le doti di Semprini: l’estremo difensore del Cosmos prima dice di no sul tentativo dalla distanza di Osayande poi chiude lo specchio sui successivi due tentativi di Socciarelli. Non è da meno Foiera, portiere della Libertas, che al 40’ salva tutto su Cremonini. Si passa così alla ripresa dove l’incontro riesce a sbloccarsi al 67’: Nicola Sartini serve Cremonini, una volta entrato in area il numero dieci del Cosmos si porta il pallone sul mancino e la mette splendidamente a giro dove Foiera non ci arriva.

Spinge la squadra di Rossi alla ricerca del raddoppio: al 70’ buona azione sull’asse Tonini-Sartini, ma l’ex San Giovanni non riesce ad insaccare da buona posizione. La Libertas resiste e al 90’ riesce a trovare il pareggio: tutto nasce dalla punizione di capitan Morelli che va profondo verso Melandri il quale riesce a bruciare Semprini in uscita e a servire in area Vandi che non fallisce il definitivo 1-1.