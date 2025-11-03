Calcio RSM, Tre Penne: si è dimesso il tecnico Berardi

La Società comunica che la panchina è stata momentaneamente affidata al collaboratore tecnico Giovanni Bonini, che guiderà l’allenamento di lunedì sera

La Società Polisportiva Tre Penne comunica di aver appreso con dispiacere le dimissioni del tecnico Nicola Berardi.

Berardi lascia il Tre Penne dopo un anno e mezzo dal suo arrivo sulla panchina biancazzurra. Nell’ultima partita è arrivato il pareggio in campionato per 1-1 contro la Juvenes/Dogana e al momento dell’addio lascia un Tre Penne in quinta posizione con 15 punti e l’accesso ai quarti di Coppa Titano.

La Società comunica che la panchina è stata momentaneamente affidata al collaboratore tecnico Giovanni Bonini, che guiderà l’allenamento di lunedì sera.

La Società, nel ringraziare il tecnico per il suo operato di questi mesi, lascia con piacere le porte aperte per un possibile ruolo dirigenziale all’interno del club