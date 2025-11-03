Calcio RSM, tris e vittorie per Domagnano e Pennarossa

Battuti rispettivamente il Cailungo (terza vittoria di fila) e il San Marino Academy; per i biancorossi è il secondo successo nelle ultime tre

Domagnano nel segno del tre: terza vittoria di fila per i Giallorossi che battono 3-0 il Cailungo nel posticipo dell’ottavo turno di campionato.

La squadra di Amati parte subito a mille e al 3’ la sblocca: lancio profondo di Fusco per Bonetti, Iuzzolino non riesce ad intervenire così per l’attaccante è tutto facile. Il Domagnano insiste ed è ancora Bonetti ad andare a centimetri dal raddoppio e dalla doppietta personale. I Lupi dominano e al 12’ serve un grande intervento di Gallinetta su colpo di testa di Amati ad evitare il tris. Passata la “furia” iniziale degli avversari, il Cailungo reagisce a metà frazione con il buon tentativo dalla distanza di Michelucci che impegna Papi. I Rossoverdi crescono con il passare dei minuti e ad inizio ripresa chiedono anche un rigore per intervento di Papi su Bua, ma l’arbitro Colonna non è dello stesso pensiero.

Il Cailungo però non la riapre e così il Domagnano al 72’ prova a chiuderla: la rete del 2-0 porta la firma di Fusco che controlla il pallone sulla trequarti poi lo calcia benissimo mandandolo all’incrocio. Niente di meglio per segnare il primo gol in campionato. Se il raddoppio aveva reso la vittoria più vicina per i Giallorossi, al 78’ ecco il tris che chiude definitivamente i giochi: Babboni sfonda e calcia dal limite spedendo la palla sul palo, sulla vagante arriva Bonetti che fa doppietta (sesto gol per lui in campionato, dietro solo a Daidola con 7). Il Domagnano vince e resta da solo al quarto posto.

Vince anche il Pennarossa contro la San Marino Academy: per i Biancorossi è il secondo successo nelle ultime tre. Ad Acquaviva l’equilibrio si spezza al 17’: Della Balda atterra Domini in area ed è rigore per il Pennarossa. Sul dischetto va Pintore che fa 1-0. Rigore che ad Acquaviva è stato molto gettonato nel weekend (ieri ben tre durante Juvenes-Dogana – Tre Penne) perché al 25’ ne arriva uno anche per l’Academy. Filippo Tordella esce in ritardo su Simone Tamagnini e Mineo indica il dischetto. Per i Titani va Marfella che la mette all’angolino e fa 1-1. Il Pennarossa reagisce e di lì a poco si porta nuovamente avanti: grande azione personale di Eleas Zahir che si destreggia in area Academy e poi conclude con un destro ad incrociare che inchioda Cenci.

La gara resta in equilibrio e al 73’ occasione per l’Academy con il bel destro a giro di Della Balda che trova l’intervento fondamentale di Filippo Tordella. Passano pochi minuti e il Pennarossa sigilla la vittoria: sponda di Martini per Pintore che calcia al volo dalla trequarti per un gol stupendo. Doppietta per l’attaccante del Pennarossa che apre e chiude la sfida di Acquaviva. Con questo successo i Biancorossi salgono in solitaria al nono posto.