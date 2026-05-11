Calcio RSM, tutto aperto tra La Fiorita e Tre Penne

Martedì sera (20,45) si giocano le gare di ritorno Virtus-Domagnano (a Dogana) e Tre Penne-La Fiorita (ad Acquaviva)

La finale dei playoff di Campionato Sammarinese è sempre più vicina. Domani sera, infatti, le quattro semifinaliste ritorneranno in campo per le delicatissime gare di ritorno. Come da prassi, non sono previsti supplementari e rigori in quanto in caso di somma di gol pari sarà la miglior piazzata di stagione regolare ad avanzare.

Dopo la sfida di sabato scorso, Tre Penne e La Fiorita ripartono dal 1-1 dell’Ezio Conti di Dogana. Domani sera – calcio d’inizio alle 20:45 – il teatro della semifinale sarà lo stadio di Acquaviva e i Gialloblù di Stefano Ceci dovranno necessariamente vincere (con qualsiasi risultato) se vogliono ritornare a giocarsi la finale allo Stadium – un anno dopo averla vinta con il Tre Fiori. Il pareggio dell’andata, infatti, sorride più al club di Città che in caso di nuovo segno “X” avanzerebbe al turno successivo per il miglior piazzamento di stagione regolare. Bonini però non potrà fare a meno di Mosquera: l’esterno è stato espulso sabato scorso ed inoltre è stato squalificato per due giornate, per cui salterà anche l’eventuale finale.

Non ci sarà nemmeno Peluso per la sfida di domani sera, con l’attaccante che eventualmente sarà disponibile sabato prossimo. Nessuno squalificato invece in casa Fiorita, con i Gialloblù ancora imbattuti nei precedenti stagionali con i rivali di Città.

Può stare più tranquilla invece la Virtus che dopo il successo di sabato scorso con il Domagnano ha un piede ed anche di più in finale. Domani sera a Dogana – sempre alle 20:45 – i Neroverdi di Bizzotto potranno infatti anche perdere di misura – in virtù del secondo posto di regular season - e raggiungere così la finalissima dello Stadium. Dunque ai Giallorossi di Amati servirà una vera e propria impresa (vittoria con almeno due reti di scarto) se vogliono puntare alla finale playoff – sinora mai raggiunta dopo il nuovo format relativo alla post-season di campionato. Non sarà della partita certamente il difensore centrale giallorosso Guglielmi, espulso nel finale e con ben due giornate di squalificata da parte del Giudice Sportivo. La diretta di questa sfida sarà inoltre disponibile sia su Titani.tv che su FIFA+.