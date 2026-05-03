Calcio RSM, una domenica senza reti: verdetti rimandati alle gare di ritorno

Pareggio per 0-0 tra Virtus - Juvenes Dogana e Tre Penne Cosmos

Finisce senza reti il match delle 15:00 fra Virtus e Juvenes Dogana. Prima azione per la formazione di Serravalle con Bakalyar che al 9’ ruba palla a De Santis, serie di passaggi per arrivare a Colonna in fascia che tenta il cross pericoloso. Deve arrivare Passaniti che concede il calcio d’angolo. Risponde a ridosso del quarto d’ora di gioco la Virtus con Ciacci che lancia Piscitella, si accentra sul destro e tenta il tiro: alto sulla traversa e nessun pericolo per Colonna.

Alla mezzora del primo tempo sono ancora i Neroverdi a cercare il gol. Sempre Ciacci che da metà campo effettua un lancio perfetto in profondità per Zenoni che stoppa e cerca il gol sul primo palo: palla fuori di un soffio. Non si fermano i ragazzi di Bizzotto che continuano ad attaccare e trovano il gol da calcio di punizione: Amati mette un cross al bacio per Zenoni che colpisce al volo e trova la rete.

Il direttore segnala però la posizione di fuorigioco, tutto da rifare per la Virtus. Ancora in attacco la formazione di Acquaviva con Amati che serve in profondità Scappini, lascia rimbalzare e colpisce al volo col mancino. Palla che finisce sull’esterno della rete. Cambia completamente il match a ridosso del finale di primo tempo. Sbaglia il retropassaggio Amati con Borghini che intercetta il pallone e parte in profondità. Arriva Passaniti che stende l’avversario: cartellino rosso diretto per l’estremo difensore della Virtus.

L’ultima azione del primo tempo arriva direttamente da calcio di punizione di Aprea che colpisce bene ma la palla finisce sopra la traversa. Nonostante l’inferiorità numerica sono sempre i Neroverdi ad attaccare nella ripresa, addirittura colpendo un legno al 54’. Zenoni riceve palla e tenta un gran tiro dalla distanza che finisce sulla traversa. Qualche minuto dopo arriva un altro gol in fuorigioco per la Virtus: lancio lungo di Piscaglia per Scappini che la butta in rete, ma ancora una volta tutto da rifare per i ragazzi di Bizzotto. Risponde la Juvenes al 66’ con Aprea che riceve al limite, si posiziona sul destro e colpisce.

Gran parata di Venturini, chiamato in causa dopo l’espulsione di Passaniti. Neroverdi che pochi minuti dopo tornano in attacco con il neoentrato Lombardi. Lancio lungo di Rinaldi per il numero 11 che si smarca dall’avversario con un gran stop, arriva al tiro ma colpisce l’esterno della rete. Ultima emozione di un match che finisce senza reti. Si deciderà quindi tutto al ritorno, mercoledì sempre sul campo di Dogana.

Anche fra Tre Penne e Cosmos finisce senza reti. Il primo brivido del match arriva a ridosso del quarto d’ora di gioco. Gjurchinoski riceve al limite dell’area, se la sistema sul sinistro e calcia sul fondo. Rispondono i Biancoazzurri con Turchetta che la mette in mezzo per Berardi: colpo di testa che finisce alto sulla traversa. Ancora in attacco i ragazzi di Selva. Pastorelli la mette in mezzo con un tiro-cross su cui deve intervenire Semprini.

La palla arriva fra i piedi di Ferrani che colpisce centrale: facile per l’estremo difensore che blocca. Risponde il Cosmos con Ceccaroli che tenta un gran tiro dalla distanza: pallone che finisce centralmente fra le mani di Migani. Ci riprovano i Gialloverdi dalla distanza con Santoni che riesce ad angolare ma non colpisce forte: blocca facilmente Migani. Finisce così senza reti e con ben poche emozioni il primo tempo. La prima occasione del secondo tempo arriva a dieci minuti dalla ripresa.

Il Tre Penne ci prova con cross in mezzo di Pastorelli da calcio di punizione, arriva Casadio che colpisce bene di testa. Palla alta per un soffio. Risponde il Cosmos con Santoni: la appoggia dietro per Monceri che tenta il tiro dal limite, para Migani e su ribattuta arriva Ambrosini che la butta dentro. Valutato in posizione di fuorigioco l’autore del gol, che quindi viene annullato. A un quarto d’ora dal termine della gara sono i Biancoazzurri a cercare il vantaggio: cross di Nigretti per Peluso che colpisce di testa e spedisce il pallone a lato della rete. Niente vincitori né vinti: tutto si deciderà mercoledì sempre ad Acquaviva.