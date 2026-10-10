Calcio RSM, Van Nek salva il Tre Fiori. Goleada Fiorentino

Sei le reti ai danni del Faetano. Successo di misura del Tre Fiori sul San Giovanni

Esulta il Castello di Fiorentino nella due partite del sabato valevoli per la quinta giornata di Campionato Sammarinese 2026-27. Il Tre Fiori soffre con il San Giovanni ed è un gol nel finale a salvare i Gialloblù mentre il Fiorentino a Montecchio segna addirittura sei volte con il Faetano e ritorna ad un successo che gli mancava dall’esordio.

Ad Acquaviva il Tre Fiori di Girolomoni non ha a disposizione l’infortunato Prandelli ma in attacco c’è Bernardi – fresco vincitore del premio Reabilita Giocatore del mese di settembre. La gara è equilibrata e il San Giovanni non teme i campioni in carica. Zanni ci prova con destro a fil di palo (18’) poi è Nardi a salvare i suoi su una buona girata in area di Caverzan (23’). I Rossoneri giocano meglio e meriterebbero anche il vantaggio ma al 40’ è la traversa a dire no a D’orsi e ai suoi. Nella ripresa il Tre Fiori cambia atteggiamento e al 50’ è Bernardi a suonare la carica con una bella girata in area dove però si allunga bene Casadei. L’estremo difensore del San Giovanni è decisivo anche nei successivi tentativi del Tre Fiori, su tutti quello al 53’ quando respinge la gran botta di Ben Kacem dal limite. Il San Giovanni soffre ma al 77’ si costruisce una nuova occasione per portarsi avanti con il sinistro potente di Scarpellini che prova a risolverla in mischia in area ma Nardi si oppone con un gran riflesso. Si arriva così al 84’ quando il Tre Fiori riesce a trovare il colpo da tre punti: dagli sviluppi di un corner per i Gialloblù arriva la zampata sottoporta di Van Nek – entrato da pochi minuti.

È il gol che decide la sfida di Acquaviva a favore del Tre Fiori che dopo la sconfitta con la Virtus ritorna al successo in campionato. Tanto amaro in bocca per il San Giovanni di Antonioli.

Vittoria totalmente diversa quella invece per il Fiorentino che a Montecchio si impone con un largo punteggio. La sfida si sblocca già dopo pochi minuti: al 9’ il contatto in area tra Stegger e Venturini vale il rigore per il Fiorentino. Sul dischetto va capitan Costantini che non sbaglia. Il vantaggio carica i Rossoblù che dieci minuti più tardi riescono pure a raddoppiare: gran botta dal limite di Khalifa Ajmi dove Venturini intercetta ma respinge corto, sul tap-in arriva Vicente che fa 2-0. Il Faetano non riesce a reagire e così il Fiorentino colpisce ancora dopo pochi minuti. Al 25’ Ledesma porta avanti il pallone e arrivato sul cerchio di centrocampo calcia direttamente in porta, trovando un clamoroso gol da oltre quaranta metri. A chiudere un primo tempo praticamente perfetto per il Fiorentino ci pensa nuovamente Vicente che poco prima del recupero incorna il poker – nonché la doppietta personale – su assist preciso di Khalifa Ajmi. Si va a riposo sul 4-0 per i Rossoblù di Monaco. Sperindio all’intervallo cerca di correre ai ripari con qualche cambio – compreso il portiere Venturini per Panfili – ma la musica non cambia.

Il Fiorentino è sempre padrone del campo e al 56’ aumenta ancora di più il proprio score: corner di Steger a rientrare, sul primo palo ci mette la testa Cucchi che firma il 5-0. Nel finale c’è spazio per la sesta ed ultima rete del pomeriggio. A firmarla è Steger che sfrutta l’errore in fase di costruzione di Panfili, salta poi Marchese ed infila il definitivo 6-0 per il Fiorentino. Esulta dunque la squadra di Francesco Monaco che ritrova la vittoria dopo un solo punto nelle ultime tre. Altro stop per il Faetano che resta fanalino di coda del torneo e ancora senza successi.