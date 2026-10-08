Calcio RSM, venerdì sera si giocano tre anticipi

Si tratta di Cailungo - Libertas, La Fiorita - Murata e Pennarossa-Folgore. Per il Tre Penne esame Domagnano

Chiusa la lunga finestra internazionale, i sedici club del Titano si preparano a tuffarsi nella 5° giornata del Campionato Sammarinese. Saranno tre gli anticipi del venerdì sera: uno riguarda una delle due capolista, la Folgore, fin qui a punteggio pieno e determinata a prolungare la propria striscia in un incontro che la vedrà opposta al Pennarossa, domiciliato agli antipodi della classifica ma rinvigorito dalla vittoria centrata prima della sosta – la prima in campionato per la banda di Chiesanuova. Come il campo di Montecchio - sede di Pennarossa- Folgore - venerdì sera (ore 21:15) saranno impegnati anche quelli di Acquaviva e Dogana, che ospiteranno, rispettivamente, Cailungo - Libertas e La Fiorita - Murata.

Il derby di Borgo Maggiore si annuncia molto interessante. Intanto perché è un derby - appunto - e poi perché le formazioni granata e rossoverde sono separate in classifica da appena due punti. Il Cailungo arriva a questo appuntamento con le sensazioni benefiche di una vittoria che ha spezzato un cammino fatto di sole sconfitte (tre). Invece la Libertas ultimamente ha marciato un po’ a singhiozzo e cerca continuità per issarsi stabilmente nella metà superiore della classifica. Zona abitata anche da La Fiorita, che vanta un punto sui Granata e che è una delle squadre imbattute di questo campionato. Andy Selva ha debuttato con una vittoria dopo tre pareggi consecutivi e adesso chiede conferme ai suoi ragazzi nel delicato incontro con un Murata ancora alla ricerca della migliore condizione, dato che all’unica vittoria stagionale ha fatto poi seguire due sconfitte consecutive.

Passando al sabato, due solamente sono le gare in programma – tutte fissate alle ore 15:00, come quelle di domenica. A Montecchio il Faetano cerca il salto di qualità – leggasi, la prima vittoria stagionale – dopo i due pareggi consecutivi che hanno preceduto la finestra internazionale. I ragazzi di Sperindio dovranno misurarsi con un Fiorentino che li guarda da due lunghezze di vantaggio e che cercherà di rinverdire i fasti dell’esordio stagionale, quando i Rossoblù centrarono quella che ad oggi è la loro unica vittoria, seguita due turni più tardi dal pari con la Fiorita.

Questa gara sarà trasmessa non solo su Titani.tv (come tutte le altre del fine settimana), ma anche su FIFA+ e DAZN. Il sabato di campionato sarà animato anche dall’incrocio fra San Giovanni e Tre Fiori, ospitato ad Acquaviva. I campioni in carica hanno conosciuto l’amaro sapore della prima sconfitta stagionale e puntano ad un immediato riscatto per continuare a tenere il passo delle tre squadre che li precedono. Anche i Rossoneri provengono da una sconfitta, immediatamente successiva al successo che ne ha inaugurato – di fatto – la classifica, dato che nelle prime due giornate erano arrivati altrettanti k.o.

Sullo stesso manto verde, domenica, si sfideranno Virtus e San Marino Academy. Scintillante il momento dei Neroverdi, che hanno imposto al Tre Fiori la prima sconfitta e regalato a sé stessi il terzo successo consecutivo, ruolino che – sommato al pareggio d’esordio – consente alla squadra di Acquaviva di rimanere nella scia della coppia di testa, distante due lunghezze. I giovani Biancoazzurri hanno invece bisogno di ritrovare un po’ di slancio, perso dopo i due pareggi consecutivi, e sono ancora alla ricerca del primo successo dell’anno.

Al momento sono in fondo allo schieramento assieme al Faetano, mentre in cima al gruppone, oltre alla Folgore, troviamo il Tre Penne, che dovrà sostenere il difficile esame Domagnano nella sua caccia al quinto successo su cinque. I Lupi giallorossi sono in un momento di brusca frenata dopo le due vittorie d’avvio, seguite da altrettante sconfitte. Per loro diventa quindi essenziale un cambio di passo, pena il rischio di perdere troppo contatto dai piani nobili della classifica.

Questa sfida si giocherà a Fiorentino, mentre Montecchio farà da scenario al secondo derby del fine settimana, quello tra una Juvenes Dogana che ha assoluta necessità di invertire la tendenza delle ultime tre partite, nelle quali i Biancorossoazzurri sono stati sempre sconfitti, ed un Cosmos che ormai pare essersi completamente ristabilito, dato che ha centrato due vittorie di fila dopo un avvio di stagione piuttosto balbettante