Calcio RSM: Virtus e Cosmos calano il tris, il Tre Penne la vince nel recupero

Battuti rispettivamente pennarossa e Domagnano, Academy ko per 3-2

La Virtus cala il tris e risponde alla vittoria di ieri del Tre Fiori. La squadra di Bizzotto batte 3-1 il Pennarossa e aggancia i Gialloblù di Girolomoni in vetta al campionato. Un successo – il secondo di fila – mai in discussione per i campioni in carica che a Domagnano la sbloccano dopo 18’: angolo di Amati sul primo palo per la testa di Scappini che fa 1-0. I Neroverdi insistono, soprattutto con un ispirato Zenoni che al 23’ colpisce la traversa. Non tarda ad arrivare però la firma dell’esterno – ex della sfida – che al 35’ scippa il pallone ad Arlotti e poi lo mette all’angolino per il raddoppio dei suoi.

A mettere poi il punto esclamativo sulla gara ci pensa Golinucci che all’ora di gioco sigilla il successo andando a concludere una bella azione corale su assist di Amati. L’unico neo per la Virtus è il gol a tempo quasi scaduto e che rende meno amara la sconfitta per il Pennarossa: punizione di Angelini che trova la testa di Martini nel definitivo 3-1. Virtus che aggancia così il Tre Fiori capolista, in attesa del recupero di mercoledì tra i Gialloblù e il Cosmos.

I Gialloverdi di Andy Selva si riscattano dopo due sconfitte (seppur entrambe di misura) e si impongono con un netto 3-0 nella sfida di Montecchio con il Domagnano. Gara che si sblocca quasi subito (8’) grazie a Gaita che la mette all’angolino dopo una buona ripartenza. Il Cosmos spinge e nel primo tempo va due volte vicino al raddoppio ma è ad inizio ripresa che la squadra di Serravalle dà lo strappo decisivo. Due prodezze ravvicinate chiudono anzitempo la gara di Montecchio. Il raddoppio arriva al 49’ con Hamati che con un mancino chirurgico fredda Papi. Il tris invece porta la firma di Alex Ambrosini, arrivato nel mercato invernale: al 51’ l’ex Fiorita vede Papi leggermente fuori dai pali e disegna un pallonetto letale dalla distanza che vale il 3-0. Dopo l’uno-due del Cosmos, il Domagnano prova a scuotersi ma senza mai fare male a Semprini e soci. Vince il Cosmos che in classifica (attualmente al nono posto) accorcia su Juvenes Dogana e Fiorentino.

Partita ricca di gol ed emozioni quella di Fiorentino tra Tre Penne e San Marino Academy. A spuntarla è la squadra di Bonini, alla quarta vittoria di fila, che vince 3-2 nel recupero contro una ottima Academy.

Dopo il palo di Peluso al 7’, la squadra di Città riesce poco dopo a sbloccarla (11’) grazie all’incornata di Badalassi su assist di Pastorelli. Il Tre Penne insiste e al quarto d’ora è Berardi ad incocciare la traversa con una buona punizione. I Titani resistono e al 28’ siglano il pari grazie a Tamagnini che la risolve in mischia dopo un corner. Pochi minuti dopo il Tre Penne rimette la freccia e l’azione insistita di Berardi (terzo gol nelle ultime tre per l’attaccante sammarinese) al 35’ vale il 2-1. Il bel primo tempo non smette di regalare gol perché nel recupero è Enea Della Balda a siglare il rigore del 2-2.

Accade molto meno nella ripresa ma la giocata decisiva arriva nel recupero. Nonostante in dieci uomini per l’infortunio di Peluso – a cambi esauriti – il Tre Penne riesce al 90+2’ a guadagnarsi un calcio di rigore dopo un contatto tra Federico Ciacci e Fabbri. Nonostante le proteste dei Titani, sul dischetto va Errico che non sbaglia. I Biancoazzurri vincono così per 3-2.­