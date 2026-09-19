Calcio RSM, Virtus: la rimonta sul Tre Fiori vale una notte al comando

I campioni in carica sconfitti 3-2. Libertas fermata dal Faetano, Cosmos vincente sul Murata per 2-0

Il big match del quarto turno di Campionato Sammarinese decolla dopo meno di 200”, per merito di Rea. Il centrale difensivo indossa i panni del bomber, sempre di venerdì sera e sempre a Dogana. Le analogie con la sfida della scorsa settimana col Domagnano non si esauriscono qui, dal momento che anche allora – come in questo caso con la Virtus – l’esultanza arriva per tramite di un piazzato di Sami, perfettamente deviato all’angolino con un preciso colpo di testa. Un’altra palla inattiva e un altro difensore rimettono tutto in equilibrio al 33’: Buonocunto batte un corner sul secondo palo, dove l’ex De Lucia si libera grazie a un blocco e direziona perfettamente verso il palo più lontano per griffare la rete dell’1-1 con cui le squadre rientrano negli spogliatoi.

Lisanti inaugura la seconda frazione con un pezzo di bravura che manda a vuoto il raddoppio di Sirri e Sami, ma conclude troppo centralmente dal limite. Sul fronte opposto, Prandelli mette in moto Mengucci: il traversone al centro è millimetrico per l’inserimento di Bernardi che deve inchinarsi al riflesso monumentale di Guddo, che si salva anche nel tentativo di tap-in dove l’attaccante del Tre Fiori tocca probabilmente con il braccio. Grossomodo nello stesso punto che, nell’area opposta, causa la sfortunata autorete di Nardi: Ciacci incorna il bel pallone offertogli da Golinucci, spedendo sulla faccia inferiore della traversa.

Prima di insaccarsi, la sfera colpisce la spalla di Nardi – ultimo a toccare, formalmente. Subita la rimonta, i campioni in carica finiscono al tappeto due minuti più tardi: azione ipnotica della Virtus, che nasconde il pallone agli avversari in mediana prima di liberare un corridoio centrale per Gjoni. Arrivato ai 25 metri, la punta esplode un destro che fredda Nardi dall’incrocio dei pali e promette di chiudere i conti. Ma per farlo, i Neroverdi devono passare da un finale al cardiopalma perché Prandelli, all’89’, corregge in rete la respinta laterale di Guddo sul diagonale di Ben Kacem – imprendibile in accelerazione. Gli uomini di Muratori devono però attendere appena un minuto, visto che non c’è recupero in un secondo tempo da fuori d’artificio in cui la Virtus ritrova il primato – almeno per una notte – scavalcando il Tre Fiori, imbattuto in campionato da quasi sette mesi.

Al “Federico Crescentini” di Fiorentino, la Libertas sfiora il vantaggio nel corso del 7’ con Socciarelli: innescato da una spizzata di Osayande, il centrocampista colpisce la traversa con Venturini fuori causa. Di lì a poco, altra doppia opportunità per i Granata: l’incursione di Melandri si conclude con un destro centrale che esalta i riflessi di Venturini, poi graziato dalla zuccata di Osayande – fuori di un soffio. Nonostante metà frazione in costante pressione, la Libertas si ritrova ad inseguire al 25’, quando Elia interrompe il digiuno da gol in campionato del Faetano – arrivato a 294 minuti in stagione. Splendida ripartenza condotta da Tugliani, autore dell’assist illuminante per l’ala approdata in gialloblù a metà della passata stagione.

Non il primo tempo più fortunato per la Libertas, che scuote un altro legno con Greco – direttamente su punizione – poco prima della mezz’ora. Anche nella ripresa è il club di Borgo Maggiore a tenere il pallino del gioco tra le mani, facendosi pericoloso col destro dalla distanza di Morelli – neutralizzato – e l’inserimento di Melandri, che calcia a lato davanti al portiere. I Granata raccolgono i frutti di un’ottima prestazione al 74’, quando il rifornimento da sinistra di Greco viene convertito nella rete dell’1-1 da Cristiani – inseritosi alle spalle di tutti sul secondo palo. Poco più tardi, la Libertas sfiora il clamoroso uno-due con la fucilata di Melandri – smanacciata lontano dall’incrocio da un super Venturini. Il Faetano spreca successivamente la palla del nuovo vantaggio con Palma, smarcato a tu per tu con Foiera da una scucchiaiata di Golinucci. Non l’ultima opportunità per i Gialloblù, che all’89’ assaporano il colpo di coda con Elia: scappato in posizione regolare, deve però arrendersi alla spaccata di Foiera, determinante una volta di più. Sul tap-in successivo, Mereu non riesce a correggere in fondo al sacco, certificando il pareggio finale.

Stenta a regalare emozioni nelle battute iniziali la sfida tra Murata e Cosmos, almeno fin quando Lisi non decide di caricare la fiondata dai 25 metri che chiama al prodigioso intervento Olivieri – poi sollevato sul successivo tiro-cross di Cremonini. Col passare dei minuti la squadra di Rossi assume il comando delle operazioni, ma Guidotti e Braschi sparano a salve. Nel mezzo, Cremonini non riesce a punire dalla distanza Olivieri – il cui rilancio corto aveva regalato una chance ai Gialloverdi. La replica del Murata è affidata al solito Hassler, che scappa sulla sinistra e propone sul primo palo dove Capriotti non centra il bersaglio grosso. Se il primo tempo termina a reti inviolate è anche per demerito di Cremonini, che spedisce incredibilmente a lato a tu per tu con Olivieri – dilapidando il pressing vincente di Guidotti e la splendida imbucata di Tonini.

Prima del duplice fischio c’è anche un’incornata di Guidotti, troppo centrale per impensierire l’estremo del Murata. La prima occasione del secondo tempo è ancora per il Cosmos, col buon lavoro di Guidotti a liberare il mancino sballato di Cremonini. Ci vuole invece un bell’intervento di Olivieri per disinnescare il tentativo al volo di Lisi al 53’. La soluzione dalla distanza è anche la scelta preferita dal Murata, ma Scarcella difetta di precisione in almeno due circostanze. Non Cremonini, al terzo tentativo: corre il 70’ quando l’attaccante incontra con un mancino di prima intenzione un cross di Ulloa per portare il Cosmos avanti nel punteggio. Di lì al termine, il Murata si sbilancia prestando così il fianco alle ripartenze avversarie: dopo un contropiede inefficace di Guidotti e Lisi, è proprio l’attaccante gialloverde a chiudere definitivamente la partita. Tocco scaltro, anticipando anche Tomassini – suo compagno – per rubare il tempo a Olivieri e griffare il secondo successo in serie del Cosmos.