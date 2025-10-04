Calcio RSM, Virtus nuova capolista. Rimonta in extremis de La Fiorita

Quarta vittoria di fila per i campioni in carica: battuta l'Academy U22. Un punto a testa invece tra Juvenes-Dogana e La Fiorita

La Virtus vince ancora – quarta di fila – e in attesa di Tre Fiori e Tre Penne, in campo domani, sale al comando del Campionato Sammarinese. Nelle gare odierne del pomeriggio, valevoli per la quinta giornata, la squadra di Bizzotto batte 2-0 la San Marino Academy U22.

La prima parte di gara è dei campioni di San Marino che ci provano in diverse occasioni ma la difesa dei Titani – guidata oggi da Achille Conti tra i pali – riesce a resistere. È però il ventunesimo minuto quando proprio il numero 21 in maglia neroverde riesce a sbloccarla: Montanari serve vicino Amati che dal limite dell’area prende la mira e la mette perfettamente alle spalle di Conti con il mancino. Virtus che insiste e serve una grande parata di Conti su destro velenoso di Gori ad evitare il raddoppio del club di Acquaviva. Nel finale di tempo si vede anche l’Academy con la bella giocata di Enea Della Balda che riesce a passare su Amati e Gori poi però la conclusione non è delle migliori e va lontana dallo specchio.

Si passa alla ripresa e l’Academy insiste: all’ora di gioco è ancora Della Balda il più pericoloso quando raccoglie il lancio lungo e punta successivamente la porta, il numero dieci dei Titani vince anche il rimpallo su Sabato ma sul più bello non trova lo specchio. La Virtus non si scompone e cinque minuti dopo raddoppia: Montanari recupera e dal lato corto serve in area Buonocunto che scarica un potente destro all’incrocio per il 2-0 al 66’. La Virtus vuole chiuderla e al 70’ ci va vicinissimo con il destro di Lombardi – subentrato – che si stampa sul palo. Vicino al gol anche l’Academy poco più tardi con l’incornata di Marco Gasperoni che passa a centimetri dal palo salvando Guddo. Il risultato resta invariato sino al termine e dunque la Virtus infila la quarta vittoria di fila che la riporta – momentaneamente – al comando del campionato.

Un punto a testa invece tra Juvenes-Dogana e La Fiorita, in una gara dalle mille emozioni. Grande equilibrio nella prima frazione tra le due formazioni. Alla mezz’ora due grandi occasioni, una per parte. Inizia La Fiorita con il doppio fondamentale intervento di Bakalyar: Affonso, premiato in avvio anche come migliore giocatore del mese, viene servito in area da Olcese e prova a sbloccarla ma il centrale della Juvenes-Dogana è ben posizionato e la tocca persino mandandola sulla traversa. Sulla ribattuta arriva Dormi ma è ancora Bakalyar a dire di no. Sul ribaltamento di fronte ecco il bel destro di Aprea che porta Zavoli a bloccare in due tempi.

Si va nella ripresa, dove la gara decolla. All’ora di gioco ecco il contatto in area tra Lisi e Zafferani: Beltrano indica il rigore. Sul dischetto va Aprea che non sbaglia. Risponde La Fiorita: al 68’ la punizione di Nappello è destinata all’incrocio, Colonna vola e la toglie con un intervento spettacolare. Un minuto dopo è fondamentale anche la copertura di Zavoli sul tentativo di Gianmaria Borghini. Al quarto d’ora della ripresa la Juvenes-Dogana però raddoppia: riversati in area avversaria, i Gialloblù perdono un brutto pallone che viene riciclato al meglio da Lisi che lancia Aprea, l’ex San Giovanni si fa metà campo palla al piede e una volta entrato in area batte Zavoli in uscita.

Sembra fatta per la squadra di Serravalle ma il fallo in area di Ghiggini su Guidi porta al rigore al 83’ per La Fiorita. Lo stesso Guidi è glaciale e accorcia. I Gialloblù di Ceci ci credono e nel primo di recupero completano la rimonta: sono ancora due subentrati ad essere protagonisti, con Zafferani che di testa va in verticale per Vitaioli che si infila tra le maglie avversarie e batte Colonna per il 2-2. Fiorita che al 94° ha pure la palla della vittoria quando il tocco morbido di Affonso trova Semprini e l’uscita puntuale di Colonna, poi sulla vagante arriva anche Barretta che però commette fallo in attacco. Alla fine, Beltrano dice che basta così: a Montecchio finisce 2-2, con La Fiorita che resta imbattuta.