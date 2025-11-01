Calcio RSM, Virtus sul velluto, pareggio di rigore tra Juvenes-Dogana e Tre Penne

I campioni in carica battono il San Giovanni 2-0 con reti di Sabato e Capicchioni

La Virtus non tradisce le aspettative e sale in testa alla classifica, caricando di pressione il derby di Fiorentino delle 18:15 in cui il Tre Fiori era chiamato a rispondere. Se a Montecchio la squadra di Bizzotto ha vinto limitando al minimo i pericoli, il pareggio tra Juvenes-Dogana e Tre Penne è stato alquanto scoppiettante con addirittura tre rigori decretati – due dei quali trasformati per l’1-1 finale.

Allo stadio di Acquaviva Filippo Berardi non è incisivo su piazzato in avvio, mentre la Juvenes-Dogana si procura un penalty al 9’ – in conclusione della prima transizione sull’asse Benedetti-Lisi. Quest’ultimo è atterrato all’ingresso in area da Barretta, che permette ad Aprea di sbloccare il punteggio. L’attaccante ci riprova col destro su sviluppi di corner al quarto d’ora, trovando i guantoni di Migani. Con le stesse modalità il Tre Penne si fa pericoloso coi colpi di testa consecutivi di Palazzi e Casadio, prima di protestare sul contatto tra Giacomo Borghini e Berardi – punito con un cartellino giallo per l’attaccante sammarinese, che secondo il direttore di gara avrebbe simulato il fallo.

Due minuti più tardi, dubbi non ce ne sono sul nuovo contatto in area tra i due e il Tre Penne può agguantare il pareggio dal dischetto con Imre Badalassi. Nell’insistita azione chiusa con la massima punizione, Colonna era stato miracoloso su Peluso prima di benedire la traversa sulla bordata di Nigretti. A precedere l’intervallo, un nuovo intervento risolutivo dell’estremo della Juvenes-Dogana che con il piede mura il diagonale di Badalassi. Nella ripresa c’è lavoro per Migani, che deve allungarsi con un colpo di reni per disinnescare un rimpallo in area di rigore. A metà frazione Andruccioli fischia il terzo penalty della partita, punendo l’intervento di Ghiggini su Peluso: dagli undici metri nuovamente Badalassi, che stavolta deve inchinarsi all’intuizione di Davide Colonna che respinge.

Sul fronte opposto la Juvenes-Dogana replica col solito Aprea, il cui mancino dal limite – deviato – incoccia sull’incrocio dei pali con Migani battuto. L’ultima emozione matura nel corso del primo dei nove minuti di recupero concessi: Pieri svetta in area, ma Comuniello omologa il definitivo 1-1 respingendo sulla linea di porta.

Tutto facile per la Virtus, che a Montecchio si fa pericolosa già al 12’ con la zuccata di Scappini su corner di Buonocunto: decisivo il riflesso di Casadei. Il San Giovanni imposta una gara di ripartenza, che per poco non schiude al vantaggio con Gakou – poco dopo il quarto d’ora. Attento e reattivo Guddo che va già sulla propria sinistra. I campioni in carica sbloccano il risultato dopo un mancino scarico di Scappini e lo fanno con Sabato – abile ad irrompere in area su calcio d’angolo del solito Buonocunto. Di lì, partita in discesa per i Neroverdi che al 25’ sfiorano il raddoppio dopo un flipper in area, mentre in avvio di ripresa Lombardi va ad un palmo dal montante col destro a giro. Il 2-0 è nell’aria e dopo un paio di tentativi a vuoto, la Virtus mette in ghiaccio il successo: Zenoni guadagna il fondo e crossa basso e teso al centro, dove Capicchioni buca la rete del San Giovanni in scivolata – dopo un probabile rimpallo con il diretto marcatore. La sostanza non cambia e la squadra di Bizzotto – premiato come miglior allenatore del mese di ottobre 2025 nel prepartita – può gestire il doppio vantaggio, rischiando solo all’84’ sulla conclusione di Zanni che impegna severamente Guddo. Prima del triplice fischio c’è spazio anche per la traversa di Piscaglia, colpita di testa su corner di Amati