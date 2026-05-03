Calcio RSM, vittorie di misura per Folgore e La Fiorita

Nella gara di andata dei quarti di finale successo su Domaganno e Fiorentino

Vittorie di misura per Folgore e La Fiorita, che hanno la meglio rispettivamente su Domagnano e Fiorentino nell’andata dei Quarti dei playoff di Campionato Sammarinese 2025-26.

La prima gara – in programma alle 15 a Dogana – era quella tra i Giallorossoneri di Lasagni che sfidano i Giallorossi di Amati a distanza di una settimana dal pirotecnico 7-3 dell’ultima di regular season. L’inizio è favorevole alla squadra di Falciano che ci prova già in avvio con il tentativo di Fall che esce di poco. Al 25’ si fa vedere anche Pancotti che con un mancino dal limite – complice anche una leggera deviazione – sibila alla destra del palo di Papi. Un minuto più tardi Miori spedisce alto così come l’incornata di Augusto Garcia Rufer – in cerca di gol per la classifica marcatori – che al 36’ non inquadra la porta di un soffio. Ad inizio ripresa prova a farsi vedere anche il Domagnano, con i tentativi di Buda e Bonetti – capocannoniere assieme ad Augusto – ma non ci sono particolari problemi per De Angelis.

Al 73’ ecco l’episodio che cambia la gara del “Ezio Conti”: la conclusione di Pancotti viene respinta ma il pallone resta in area dove arriva Raschi che prova a mantenerlo vivo, Marconi sembra essere in vantaggio e ci mette il corpo ma in maniera irregolare. Per l’arbitro è calcio di rigore. Sul dischetto va Pancotti, Papi intuisce ma non basta. Il Domagnano reagisce e poco dopo si fa vedere Babboni – appena entrato – ma il suo sinistro è morbido e De Angelis blocca. Insiste la squadra di Amati (80’) sempre con Babboni, a respingere il tentativo questa volta è Yero Toure ben posizionato all’interno dell’area. Il forcing dei Giallorossi continua sino al 90’ ma De Angelis e i suoi resistono bene sino al triplice fischio. Alla Folgore, dunque, basta il rigore di Pancotti per avere ragione sul Domagnano in questo primo round dei Quarti. Ritorno previsto per martedì sera alle 20:45 ad Acquaviva.

Vince di misura anche La Fiorita sul Fiorentino (in campo alle 18 ad Acquaviva) come accaduto domenica scorsa. Prima del fischio iniziale, consegnato al gialloblù Joao Affonso il premio MVP – in collaborazione con MX Ledwall – quale miglior giocatore del mese di aprile.

Primo tempo con poche emozioni quello di Acquaviva. La prima palla-gol arriva al 17’ con la punizione velenosa di Nappello che trova un attento Benedettini tra i pali. Dieci minuti più tardi e La Fiorita ci va ancora più vicino: Mazzotti dalla linea mediana va profondo per Jacopo Semprini (miglior marcatore dei Gialloblù con nove reti assieme ad Affonso) che aggancia benissimo e poi spara in porta ma Benedettini dice no con un gran riflesso. Si fa vedere anche il Fiorentino: il sinistro di Ben Kacem alla mezz’ora è potente ma non preciso poi al 43’ ci prova anche Marco Evaristi dalla distanza ma senza trovare lo specchio.

Si passa alla ripresa, dove la partita resta in bilico. Dopo il gol annullato a Ben Kacem per fuorigioco (55’) risponde La Fiorita con Djuric – imbeccato da un ottimo cross di Gasperoni – che da due passi non trova clamorosamente la porta. La partita sembra avere un ritmo diverso rispetto al primo tempo e le occasioni arrivano. Al 65’ serve una super parata di Benedettini – tra i migliori in campo – sull’incornata di Mazzotti per mantenere il punteggio invariato. L’estremo difensore si allunga bene anche due minuti dopo sul bel mancino di Guidi dal limite. L’equilibrio rimane sino al 84’ perché nel finale è Barretta a saltare più in alto di tutti ed infilare di testa – su corner di Cicarelli – Benedettini che deve piegarsi. Vince così La Fiorita, con il Fiorentino che al ritorno (in programma martedì alle 20:45 a Dogana) dovrà vincere con almeno due gol di scarto.