Calcio, saltano le panchine di Sammaurese e Solarolo

Sollevato dall'incarico Pino Lorenzo (tre sconfitte in tre partite), che aveva preso il posto di Tonino Asta. Arriva Antonioli? In tre in lizza a Solarolo

Alla Sammaurese, dopo l’esonero di Tonino Asta, c’è quello del suo successore Pino Lorenzo il quale non è riuscito a dare la scossa nelle tre partite in cui ha diretto la squadra: il club è infatti penultimo con appena 4 punti (una sola vittoria con sei gol fatti e 20 subiti) alle spalle del Casrelfidardo con una striscia di quattro sconfitte di fila ed un pareggio nelle ultime cinque partite.

Non è stato ancora scelto il successore: i nomi che circolano sono quellidi Mauro Antonioli, Simone Muccioli e di Andrea Mosconi. Non è da scartare neppure l’ipotesi della soluzione interna con la promozione di Michael Ricci che sta facendo bene con la squadra Juniores in piena zona playoff.

A Solarolo divorzio consensuale tra il club e mister Alessandro Evangelisti. Per questa settimana di lavoro squadra affidata al vice allenatore e al preperatore atletico: domenica sfida alla big Mezzolara. La scelta ricadrà su uno tra Del Mastio (ex Spiv) che ha già allenato qualche giocatore del Solarolo, Maurizio Montalti o Fabio Paterna.

"È stata una scelta difficile, maturata dopo un’attenta riflessione sull’attuale situazione sportiva e sulle prospettive future del club - recita il comunicato della società - . Questa decisione non cancella in alcun modo il valore del lavoro svolto, la professionalità e l’impegno che mister Evangelisti ha sempre dimostrato nel guidare la squadra. La Società desidera ringraziarlo sinceramente per la dedizione, la disponibilità e la serietà con cui ha rappresentato i nostri colori. A mister Evangelisti vanno i nostri migliori auguri per il prosieguo della carriera sportiva e per ogni futuro successo personale e professionale£.

Una volta scelto il tecnico la società ritornerà sul mercato. Nelle scorse setimane la rosa è starta rinforzata con il difensore Alessandro Nastase, ex Primavera Rimini, ed il forte terzino mancino Andrea Poggesi che esperienza nei professionisti.