Calcio, Sammaurese: ecco Pazzini. Albonetti per il Faenza

Un altro portiere, il giovane Generali, si accasa al Leon. Il difensore Giorgini per la Correggese. Al San Marino il laterale under Lecchi. Castenaso: Sanchez

Nuovo acquisto per difendere la porta della Sammaurese: Gianmarco Pazzini, portiere classe 1990, ex San Marino Calcio e Savignanese tra Eccellenza e serie D. Un portiere esperto, di comprovata affidabilità che si giocherà il posto con l'under Pollini, scuola Cesena.

Un altro portiere, Filippo Generali, classe 2007, di Lugo, in forza alla Primavera del Rimini, ex Reggiana, si è accasato al Leon (serie D lombarda).

Un under 2007 anche per la Correggese. Il difensore Pietro Giorgini, cresciuto nel settore giovanile della Vis Pesaro, dov’è stato spesso aggregato alla prima squadra durante il corso della stagione 2023/24, prima di andare a fare esperienza in Serie D nella stagione appena conclusa. Giorgini infatti ha iniziato lo scorso campionato con la maglia del Termoli, nel Girone F del campionato di Serie D, prima di passare a dicembre al Roma City, sempre nel Girone F e, nella formazione laziale ha chiuso l’anno con 12 presenze in categoria da sottoetà.

Il San Marino Calcio tessera Matteo Lecchi, classe 2007. Ha sottoscritto un contratto che lo legherà alla società per le prossime due stagioni. Proveniente dalla Pergolettese dove è cresciuto calcisticamente, Lecchi è un laterale a tutta fascia di piede sinistro.

ECCELLENZA

Il Faenza Calcio si rafforza con il centrocampista Leonardo Albonetti, 24 anni, fratello di Alessandro, di quattro anni più anziano, esterno che ha totalizzato 124 presenze vestendo anche la fascia di capitano. Originario di Marradi, Leonardo Albonetti è un giocatore dotato di buona tecnica, abile in tutte le due fasi, bravo negli inserimenti, che può garantire anche un certo numero di gol a campionato. A ventiquattro anni e mezzo Albonetti ha già una notevole esperienza avendo conosciuto la serie D con Forlì e Corticella e a lungo l’Eccellenza con Victor San Marino, Progresso Castel Maggiore e nelle ultime due stagioni a Massa Lombarda.

La Comacchiese ci ha ripensato ed ha confermato l’attaccante Michael Noschese. Rimane la necessità di trovare un centravanti. Si tratta con Fabio Cazzadore su cui c’è anche la Portuense.

Nuovo rinforzo per l'attacco del Castenaso Calcio. Nella prossima stagione mister Rizzo potrà contare sull'esplosività di Rey Sanchez, classe 2004, fisico imponente con ben 195 cm di altezza, Rey ha giocato nella Primavera dell'Imolese, con cui ha trionfato nella Primavera 3. Terminato il percorso giovanile rossoblù ecco subito una casacca storica come quella del Castel di Sangro. Arrivano poi le esperienze in Calabria con Gioiese e Città di Sant'Agata. Nella passata stagione si è diviso tra il Locri in D ed il Venafro (Eccellenza Molise) con cui ha segnato 4 reti.

PROMOZIONE

Confermate le nostre indiscrezioni. Il Misano annuncia due nuovi innesti di prospettiva: Giammarco Alvisi, centrocampista classe 2005, e Thomas Bacchiocchi, difensore classe 2006.

Alvisi, cresciuto nel settore giovanile del Rimini fino alla Primavera 3, arriva al Misano dopo le recenti esperienze tra Stella, Pietracuta e Verucchio. Mancino naturale, è un centrocampista dinamico, duttile e con buone doti tecniche, in grado di interpretare al meglio più ruoli nella zona mediana.





Bacchiocchi, difensore mancino formatosi tra FYA Riccione e Rimini, è reduce da un lungo percorso nelle giovanili biancorosse fino alla Primavera. Terzino sinistro di origine, negli ultimi anni ha acquisito anche esperienza da difensore centrale, adattandosi con efficacia sia in una linea a quattro che come braccetto in una difesa a tre. Intelligenza tattica e duttilità sono le sue principali caratteristiche.