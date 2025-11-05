Calcio, Sammaurese: il mister è Antonioli. Misano: F. Fabbri a centrocampo

Il tecnico guiderà la squadra per la prima volta giovedì. Il centrocampista ex Tropical Coriano e Pietracuta ha scelto il club del presidente Manzi

La Sammaurese ha scelto il nuovo mister: Mauro Antonioli, classe 1968, già tecnico nelle ultime stagioni di Imolese, Forlì, ancora Ravenna e Vigor Senigallia. Un tecnico navigato che la società confida possa rilanciare la squadra giallorossa, penultima nel girone F della serie D.

Contestualmente Claudio Amadori ricoprirà il ruolo di Club Manager mentre Cono Fusco sarà il nuovo Direttore Sportivo.

Mister Antonioli dirigerà il primo allenamento gioved' mattina poi alle 16.30 test amichevole al campo di Acquaviva di San Marino con la Nazionale Under 19.

L'attaccante Giordano Bardeggia va via da Termoli. Ha scelto il K Sport Montecchio di mister Protti (Eccellenza Marche) che con una bella offerta ha beffato in extremis nello sprint finale il Trodica che riteneva di avere avuto la meglio. Su Bardeggia c'erano anche club di serie D. Per la cronaca per Bardeggia è un ritorno a Montecchio dopo la ottima stagione ad Urbino (16 gol).

Curiosità: Bardeggia è l’autore del gol vittoria dell’Urbino nella gara dello scorso campionato di Eccellenza che fece perdere il torneo al K Sport con successive polemiche.Intanto dal Tropical Coriano si è svincolato l'attaccante Filippo Mancini: la sua possibile destinazione è la Comacchiese. Il centrocampista Francesco Fabbri, 32 anni, a lungo al Pietracuta, ha firmato per il Misano ed è da un paio di giorni a disposizione di mister Muratori. Un rinforzo importante per il club guidato con passione dal presidente Manzi il quale ha fatto un sondaggio per l'attaccante Simone Pippi, ex Sampierana: giocherà in Eccellenza.

Il Tropical Coriano saluta così Fabbri sulla sua pagina FB: "La decisione è maturata in un clima di piena collaborazione e reciproco rispetto, con la consapevolezza di quanto Francesco abbia dato alla nostra società nel corso di questo anno e mezzo.

Corianese doc e ragazzo d’oro, "Checco" ha scritto una pagina indelebile della storia della Tropical Coriano: cresciuto nel nostro settore giovanile, è stato protagonista del percorso che ha condotto alla storica vittoria del Campionato di Eccellenza

A lui vanno il più sincero ringraziamento per l’impegno, la professionalità e l’attaccamento ai nostri colori e i migliori auguri per le prossime esperienze sportive e personali".

Il ds del Tropical Coriano Beppe Terenzi sta sondando il mercato per rinforzare il pacchetto under.

Da Poggibonsi si è svincolato anche il centrocampista di San Piero in Bagno classe 2003 Francesco Corzani. Ha richieste dal Progresso, club in cui ha già militato, e da club di Eccellenza (Matelica e Mezzolara e Sampierana).

Al Solarolo in pole per sostuire mister Alessandro Evangelistui c'è Maurizio Montalti.