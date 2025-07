Calcio, Sammaurese: preso Casolla. Lunedì la presentazione

L'attaccante ex Forlì Trombetta al Piacenza. Il Misano tessera il play russo Kolpachkov ed è vicino al difensore siciliano Signorelli

Ravenna oggi ufficialmente ripescato in serie C e mercoledì 6 agosto amichevole alle 18,30 a San Piero contro la Sampierana alle 18,30

Il Piacenza ha messo a segno un colpo importante per il proprio reparto offensivo, annunciando l’arrivo di Michele Trombetta, attaccante classe 1994, ex Forlì e Giana Erminio, classe 1994.

Ufficializzato da parte del Tropical Coriano del portiere classe 2006 Matteo De Gori. Ha svolto l’intero percorso calcistico nel settore giovanile del Forlì, fino alla categoria Juniores. Nella stagione 2023/2024 è stato aggregato alla Prima Squadra, esordendo in Serie D contro il Prato (1 presenza). Nella stagione 2024/2025 ha indossato la maglia della Sampierana (Eccellenza, Girone B).

Lunedì 28 luglio, ore 18,30, Hotel Souvenir di Bellaria Igea Marina Verrà ufficialmente presentata alla stampa la INTER SM SAMMAURESE 2025/2026. Saranno presenti il Presidente Lorenzo Campinoti, il Mister Antonino Asta ed il suo staff, il Direttore Generale Giorgio Tonino e vari dirigenti e collaboratori.

Ultimi arrivi: Il bomber Francesco Casolla, attaccante classe 1992, ex Rimini e Fano, proveniente dal Fossombrone (15 gol). Arrivano anche Matteo Dimitri, esterno/ala classe 2006, proveniente dalla Primavera del Torino e Luca Conti, centrocampista classe 2007, proveniente dalla Primavera del Rimini.

Il Mezzolara si rafforza con il centrocampista classe 1996 Dejvi Bilali, che vanta molte presenze nella Serie A Albanese. Nella scorsa stagione ha giocato nel Massalombarda.

Il Misano completa la rosa con due pedine: il portiere Riccardo Orsini (2008) dalla Juniores del San Marino; il play russo Vsevolod Kolpachkov, 2004, 1,77 dall’Oleggio serie D piemontese, acquisto di qualità: premiato come miglior giovane dell’Eccellenza piemontese. La famiglia vive a Novara. La terza pedina, prossima all'annuncio, è un difensore centrale siciliano Gioele Signorelli, classe 2004, in forza al Noto Calcio (Promozione) ed in precedenza alla Sancataldese in serie D, e al Lonzio (Eccellenza).

CALCIO SAMMARINESE

Dopo l’annuncio di Simone Loiodice prima e Filippo Fabbri dopo, il Tre Penne porta ulteriore qualità nella sua metà campo con l’arrivo di Simone Errico, ex giocatore di Cosmos e La Fiorita. Il nuovo play del Tre Penne, con un un lungo passato in Italia tra la D e qualche presenza in C con la maglia dell’Aquila, vestirà la casacca biancazzurra numero 20.