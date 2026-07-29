Calcio, San Marino Academy U22: Nicola Cancelli è il muovo mister

Il tecnico: “Grandi motivazioni per questa stagione”. A Santarcangelo arriva il baby Riccardo Brolli

Al Santarcangelo arriva Riccardo Brolli, esterno di 19 anni, proveniente dalla Sammaurese. Dinamico, rapido e versatile, Brolli entra a far parte della rosa di mister Mastronicola dopo aver scelto di sposare il progetto gialloblù; rappresenta un importante innesto appunto per il reparto esterni e confermando la volontà ferrea della società di costruire una squadra giovane e competitiva.

Apprese venerdì scorso le tappe del cammino stagionale, la San Marino Academy Under 22 si è messa all’opera per farsi trovare pronta per l’esordio con il Fiorentino, calendarizzato nell’ultimo fine settimana di agosto. Dopo la stagione targata Roberto Di Maio (cui va il ringraziamento della società per il prezioso lavoro svolto), i giovani Biancoazzurri sono ripartiti agli ordini di un nuovo mister: Nicola Cancelli, tornato fra i ranghi della San Marino Academy dopo quattro stagioni alla guida della Primavera, seguite da una parentesi al Cesena.

“Sono molto motivato per l’inizio di questa stagione. – assicura il tecnico – Conosco molto bene il mondo Academy e so quanto sia importante raggiungere gli obiettivi prefissati, che si possono riassumere nei seguenti termini: far migliorare i ragazzi mentalmente e strutturalmente in vista degli impegni in Nazionale Under 21 e dell’eventuale salto in Nazionale maggiore. Ovviamente sappiamo che sarà un campionato difficile e che i ragazzi dovranno gestire, tra le altre cose, anche il passaggio dal settore giovanile al calcio degli adulti. Per questo riserveremo una grande attenzione all’aspetto della tenuta fisica. È chiaro che anche i risultati, a mano a mano che procederemo con il percorso, incideranno sulle motivazioni del gruppo. Ma – partendo dal presupposto che siamo una squadra particolarmente giovane – metteremo tanto lavoro alle spalle prima di virare su aspetti di altra natura come quello del risultato. Per questo già la preparazione atletica, che abbiamo iniziato da pochi giorni, terrà conto delle nostre necessità sul lungo periodo. Concentreremo i nostri sforzi sul miglioramento individuale di ogni ragazzo. Sappiamo che ci saranno periodi difficili, considerando il livello altissimo dei giocatori e degli allenatori che andremo ad affrontare. Ma noi ci faremo trovare pronti, battagliando in ogni partita e cercando di valorizzare tutti i mezzi che abbiamo a disposizione. Siamo appena all’inizio dei lavori ma, per come la vedo io, la stagione è già cominciata e mi aspetto che anche il gruppo entri velocemente nella mentalità che serve.”

Una mentalità deputata a forgiare anche una precisa identità di squadra. Aspetto che sta particolarmente a cuore a mister Cancelli: “Ciò che mi piacerebbe ricevere come risposta da parte del gruppo è questo: vedere i ragazzi giocare e pensare nella stessa maniera all’interno del terreno di gioco, come fossero un tutt’uno. La nostra sfida sarà andare oltre i singoli episodi e mantenere una determinata identità di squadra per tutti i 90’, senza condizionamenti. Certo, poi occorrerà essere anche scaltri nei momenti chiave, forti e reattivi negli episodi a sfavore, attenti ai dettagli che spesso fanno la differenza tra un risultato buono e uno cattivo. Ma si parte dall’identità. Il resto verrà di conseguenza.”