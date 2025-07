Calcio, San Marino: il difensore Brighi. T. Coriano: in attacco Mancini

Il primo è un under in arrivo dal Corticella, scuola Cesena e Bologna; il secondo è l'attaccante esterno del Gambettola. Accursi al Fossombrone. Ufficiale: Ceccarelli è del Santarcangelo

Il Tropical Coriano ha definito martedì sera i dettagli con l’attaccante esterno Filippo Mancini, nell’ultima stagione a Gambettola. In arrivo un altro attaccante under da un club professionistico. L’attaccante Diego Accursi, scuola Rimini, nel mirino del Tropical Coriano, sta per accasarsi al Fossombrone (serie D girone F).

Il San Marino tessera il giovane difensore (2006) Giovanni Brighi. Si tratta di un laterale di piede sinistro, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Cesena e Bologna. Nonostante la giovane età ha già collezionato 28 presenze in serie D con la maglia del Corticella realizzando 2 reti e 1 assist.

“Brighi è un grande colpo per noi - ha sottolineato Deoma - un ragazzo di grande gamba e tecnica

che viene finalmente a colmare una lacuna che avevamo non solo tecnica ma anche di centimetri.

Fisico importante e grande velocità ne fanno un profilo assolutamente pronto, infatti, per averlo

qui a San Marino, abbiamo dovuto superare la concorrenza di società blasonate”.

Al Progresso arriva Coulibaly Boubacar, classe 2000, attaccante di 188 dal fisico possente con esperienze ad Ascoli, Chieri, Fossano, Afragolese, Sona, Pinerolo, Fano, Magenta ed Arconatese.

L’attaccante Davide Arrondini, classe 1999, cresciuto nel settore giovanile del Santarcangelo prima di approdare in Serie D nella stagione 2018/19 con la maglia del Classe, ha firmato per la matricola Correggese. Per lui anche tre stagioni al Fiorenzuola con vittoria del campionato. Poi Carpi con un’altra vittoria del campionato. La stagione appena terminata il neo acquisto della Correggese la gioca a Mestre, disputando il Girone C di Serie D e chiudendo la stagione con 36 presenze, 8 goal e 1 assist, guidando la formazione veneta alla conquista dei playoff.

ECCELLENZA

Come anticipato da Altarimini.it il Santarcangelo ha messo a segno il primo colpo di mercato. Si tratta di Michael Ceccarelli, classe 2002, cresciuto calcisticamente tra Bellaria e Rimini, un percorso solido tra Serie D ed Eccellenza. Ha vinto il campionato di Eccellenza con la Fya Riccione. Dal 2022 al 2025 ha vestito la maglia del Tropical Coriano.

Il nome caldo, adesso, è quello dell’attaccante esterno Alessandro Pecci, classe 2002, ex Rimini, in uscita dalla Virtus: le due parti sono molto vicine mentre il centrocampista Enrico Sabba del Lentigioneprobabilmente è destinato a rimanere un sogno estivo: entro mercoledì potrebbe trovare un club di serie D (è sfumato il Siena).

Il Massa Lombarda Calcio comunica l’accordo con Gabriele Torino, attaccante classe 2005. Cresciuto nelle giovanili del Bologna,nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Reno S. Alberto.

Il Mezzolara dà il benvenuto a Carlo Galli, classe 2006, portiere dalla Primavera del Modena.

Il Faenza conferma quattro giocatori importanti per carisma e qualità tecniche. Si tratta del play Manuel Prati,del centrocampista Stefano Marocchi(11esima stagione al Faenza), l’interdittore Federico Bertonie l’attaccanteTommaso Ulivieri( 7 gol in 27 partite), il miglior marcatore del Faenza nella passata stagione.

L’attaccante Andrea Sollaku, in uscita dal San Marino, è fortemente richiesto dal K Sport Montecchio (Eccellenza Marche), ma ha anche due trattative in serie D (Ancona e Fossombrone).

L'Urbania Calcio (Eccellenza Marche) si è assicurata le prestazioni di Filippo Delbianco (2006), laterale di piede sinistro, proveniente dal Misano, squadra del campionato di Promozione Emilia Romagna. Nonostante la giovane età, ha già disputato tre campionati in prima squadra, collezionando oltre 50 presenze.

PROMOZIONE

Il Roncofreddo ha tesserato il portiere classe 2005 Pietro Smeraldi, classe 2005, ultime due stagioni a Gambettola protagonista del percorso che ha portato la squadra ad alzare la Coppa.

BomberLeonardo Bargelli resta a Bellariva. Definita la rosa dei confermati: il capitano Roberto Tonini, Manuel Bordoni, Pedro Cruz, Tommaso Fabbri, Francesco Fini, Manuel Gianfrini, Davide Marchionna, Filippo Medi, Pierluigi Morolli, Fabio Pauri, Eugenio Russo, Giacomo Zamagni e Sami Vari.

Il centrocampistaFilippo Fabbri, ex Marignanese e Pietracuta, è un nuovo giocatore del Tre Penne.