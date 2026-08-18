Calcio, San Marino: Vincigerra e Berti al fianco di mister Lasagni

Il primo è l'allenatore in seconda, il secondo è il preparatore dei portieri

Il San Marino ha ufficializzato oggi i collaboratori del tecnico Oscar Lasagni. La scelta, arrivata dopo un attento confronto con Lasagni è ricaduta - comunica la società - per il ruolo di allenatore in seconda su Giuseppe Vinciguerra, per quello di preparatore dei portieri su Luca Berti. Lo staff al completo è già al lavoro per preparare il gruppo squadra per la nuova imminente stagione. Il San Marino Calcio dà il benvenuto ai nuovi arrivati augurando a tutti di raggiungere insieme i traguardi prefissati.



