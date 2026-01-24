Calcio, Santarcangelo: addio allo storico tifoso Rudy Fabbri

Aveva 90, anni, da una vita seguiva le gesta del club cittadino di cui è stato prezioso collaboratore e dirigente

Si è spento all’età di 90 anni Santarcangelo Rudy Fabbri, storico tifoso del tifoso Santarcangelo Calcio. Il suo ritmato incitamento dalla tribuna‘Forza Santarcangelooo” per tanti anni ha accompagnato in ogni angolo d’Italia la squadra gialloblu. Sciarpa giallorossa al collo, la sua voce era inconfondibile: Rudy è diventato nel tempo una icona una icona del tifo gialloblu, idolo dei tifosi in tutti gli stadi.

Era originario di Bertinoro, ma si sentiva un "santarcangiolese doc" a tutti gli effetti. Da giovane aveva fatto il panettiere nella città clementina, poi si era occupato della distribuzione di prodotti caseari in tutta la Romagna. Vedovo da qualche anno, lascia il figlio Raul.

Il funerale sarà celebrato lunedì pomeriggio alla chiesa del Suffragio di Santarcangelo.

L’ex presidente del Santarcangelo Roberto Brolli a nome della vecchia società, porge le condoglianze alla famiglia: “Ricordo Rudy con tanto affetto e stima, già al mio arrivo era un appassionato tifoso del Santarcangelo per diventare negli ultimi anni della nostra gestione oltre che un prezioso collaboratore un appassionato dirigente. Era una persona trasparente”.

Messaggi di cordoglio su Facebook tra gli altri del direttore sportivo del Santarcangelo e ora presidente della Sampierana Oberdan Melini e del club giallorosso: "Oggi Santarcangelo perde un grande tifoso. Perde un grande amico. Sentite condoglianze a tutta la famiglia. Vi siamo vicini con il cuore. Ciao Rudy"