Calcio, Santarcangelo: De Lucia il nuovo responsabile dell'Attività di Base

Ha 37 anni, un profilo giovane, preparato. Un innesto di valore per la fascia 6-12 anni, centrale nel progetto di crescita del club gialloblu

Luca De Lucia è il Responsabile dell’Attività di Base. Ha 37 anni, Luca rappresenta un profilo giovane, preparato. Un innesto di grande valore per la fascia 6-12 anni, centrale nel progetto di crescita del club gialloblu.



Originario di Cesenatico, inizia ad allenare a soli 22 anni come preparatore atletico nel Cesena, entrando subito in una realtà professionistica. La Mediterranea International Cup, prestigioso torneo internazionale in Costa Brava, gli permette di confrontarsi con allenatori e metodologie provenienti da tutto il mondo, creando rapporti professionali che durano ancora oggi.



Prosegue poi il suo percorso nei settori giovanili di Bakia, Del Duca, Virtus Faenza, Forlì, mantenendo un confronto costante con Maurizio Giordani e Domenico Riccipetitoni.

Oggi è insegnante di Scienze Motorie alle scuole medie di Gatteo e con un Master in Psicomotricità Neurofunzionale, Luca ha costruito la propria metodologia partendo da una domanda fondamentale: come apprende il giovane calciatore?

"L’allenatore deve capire come apprende il bambino e in quale direzione sta andando il calcio internazionale. Senza copiare nessuno, perché ogni squadra e ogni giocatore sono diversi. Ho scelto Santarcangelo perché parliamo la stessa lingua. Qui c’è un grande senso di appartenenza e ci sono aspettative alte verso il settore giovanile".



De Lucia lavorerà ogni giorno al fianco degli allenatori: osserverà allenamenti e partite, analizzerà i video attraverso la Veo e raccoglierà informazioni utili. Insieme a Domenico Riccipetittoni, Responsabile dell’Attività Agonistica, metterà il materiale a disposizione del formatore Maurizio Giordani per costruire riunioni formative mirate e un percorso di crescita continuo.





