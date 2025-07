Calcio, Santarcangelo su Mastroanni e Misuraca. Tiraferri al S.Giovanni

L'attaccante dell'Urbania (risiede a Rimini) e l'esterno d'attacco ex Sammaurese sono nel mirino della matricola. Il difensore T. Coriano sceglie il campionato sammarinese

Alla Vigor Senigallia annuncia un importante rinforzo: Simone Tonelli, ex Rimini e Santarcangelo, classe 1991. Arriva da una stagione a metà fra Avezzano (prima parte) e Giulianova (da novembre in poi). In precedenza, quasi 15 anni suddivisi fra Serie C e D, per un totale di oltre 400 presenze condite da più di 60 gol e una bella cesta di assist.

Luka Vlahovic, centrocampista 2005 dell’Imolese, ha firmato per il Siena un contratto biennale. A soli vent’anni, Vlahovic ha già messo in mostra qualità, maturità e grande continuità: nelle ultime due stagioni in D ha collezionato 74 presenze, realizzando 2 reti e fornendo 4 assist. Un profilo interessante per le sue doti di equilibrio e lettura del gioco, capace di gestire con personalità la zona centrale del campo, ma anche di contribuire alla fase offensiva con inserimenti e visione.

Il Lentigione Calcio continua il suo mercato. Arrivano Leandro Ferrari, attaccante classe 2007 reduce dall'ultima stagione in forza all'Under 18 del Parma; Riccardo Sueri, centrocampista classe 2008 scuola Reggiana; il difensore 2007 Mattia Mirri scuola Parma, nella seconda parte della stagione scorsa in forza al Fiorenzuola.

Sebastian Elefante, difensore centrale mancino 2004 ex Juve e Cesena, ha rinnovato con l’Imolese.

ECCELLENZA

All’Urbino (Eccellenza Marche) si accasa Matteo Vagnarelli, ultima stagione al Gambettola dopo l’esperienza al Coriano. Centrocampista dai piedi buoni e con grande predisposizione a fare gioco. Avrà il compito di guidare in regia il gioco gialloblu’. Il suo dinamismo e la sua grande saggezza tattica assicurano a mister Mariani qualità e tecnica in mezzo al campo.

Il Santarcangelo sta sondando il terreno per l’attaccante dell’Urbania Jole Nunez Mastroianni, classe 1993 (si è stabilito a Rimini) ed è in trattativa con l’esterno 2004 Samuele Misuraca, classe 2004, 80 presenze in quarta serie alla Sammaurese.

PROMOZIONE

Intanto arriva conferma dal Misano all’indiscrezione di Altarimini.it: ingaggiato Alessandro Pecci, esterno offensivo classe 2002 che porterà corsa, qualità e voglia di vincere sulla fascia destra biancoceleste.

Sfuma invece il difensore Luca Tiraferri, classe 2002, conteso anche dal Bellaria. Ha scelto il campionato sammarinese, segnatamente il San Giovanni. Dopo tutta la trafila del settore giovanile del Rimini, con tanto di esordio in Serie D, nel 2022-2023 è passato al Victor San Marino con cui ha vinto il campionato di Eccellenza mettendo piede in campo in ben 20 partite. Quindi il trasferimento al Tropical Coriano, dove ha militato nelle ultime due stagioni e ha appena conquistato la seconda promozione in Serie D in carriera.