Calcio Prima, Sant'Ermete: è già divorzio con mister Oris Linguerri

La Pistoiese ingaggia Simone Saporetti, nuovo rinforzo per il reparto offensivo arancione, svincolatosi dal Forlì. Nato a Ravenna il 20 marzo 1998, Saporetti è un attaccante moderno, di piede mancino, che in carriera ha ricoperto sia il ruolo di ala destra che quello di riferimento centrale. Esplosivo e determinante sotto porta, l’ex Forlì abbina velocità, tecnica e qualità nel dribbling a una grande propensione al gol e all’assist.

Cresciuto nel settore giovanile del Bologna, Saporetti ha costruito il proprio percorso in Serie D mettendosi in luce con le maglie di Fiorenzuola, Correggese, Franciacorta, Ravenna e Carpi, e tra i professionisti con quelle di Trento, Renate e Forlì. I suoi numeri sono di assoluto spessore: circa 300 presenze totali, impreziosite da più di 100 gol e 36 assist. Da sottolineare in particolare la straordinaria stagione 23/24 vissuta a Carpi, con 22 gol e 9 assist in 32 presenze, e coronata con la vittoria del campionato, e la stagione 21/22 a Ravenna, con 32 gol e 10 assist in 43 apparizioni totali. In entrambe queste annate, Saporetti si è guadagnato il titolo di capocannoniere del campionto.

Giocatore duttile, vincente e di esperienza, Saporetti rappresenta un innesto di assoluto livello, pronto a mettersi a disposizione di mister Lucarelli con voglia e determinazione.

Il Lentigione accoglie nuovamente Martin Montipò. L'attaccante reggiano, classe 2000, ha risolto il contratto che lo legava al Legnago Salus e ha scelto di indossare ancora la maglia del Lentigione.

Il Roncofreddo tessera il centrocampista classe 2000, Lorenzo Falzetta, già in serie D al Francavilla , Brindisi e Nereto e al Tre Fiori nel campionato sammarinese.

In Prima categoria nuovo cambio di panchina al Sant’Ermete. Si separano le strade con il tecnico Oris Linguerri, che aveva preso il posto di Simone Donati, sostituito a sua volta (si è rotto il tendine di achile) dal vice Nicola Valentini. Il Sant'Ermete è ora fuori dalla zona playout. Il nome del nuovo tecnico non è stato ancora comunicato dal club.

Tra i candidati c'è anche Massimo Zanini, in questa stagione alla Juniores del Tropical Coriano, nella scorsa protagonista della salvezza del San Bartolo.