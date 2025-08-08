Calcio Seconda, San Lorenzo: presentata la nuova rosa

La squadra affidata ai mister Manzaroli e Ortalli. Dopo la salevzza ai playout c'è voglia di disputare una stagione tranquilla

Entusiasmo e grande partecipazione martedì sera alla Playa del Sol 108-109 di Riccione per la presentazione della prima squadra del San Lorenzo che si appresta a disputare il campionato di Seconda Categoria.

Una rosa giovane e in parte rinnovata quella a disposizione dei due mister Alessandro Manzaroli e Matteo Ortalli, confermati alla guida della squadra dopo la brevissima e positiva esperienza nel finale del campionato scorso con la salvezza raggiunta ai play out.

“Abbiamo voglia di disputare una stagione tranquilla rispetto alle ultime due – ha spiegato il Presidente Pruccoli – facendo leva sull’entusiasmo che Manzaroli e Ortalli sono stati capaci di dare nelle ultime partite. Abbiamo confermato tanti ragazzi completando la rosa con diversi innesti di qualità, siamo molto giovani ma crediamo che si possa fare un ottimo lavoro”.

“Non vediamo l’ora di cominciare – commentano i due mister – siamo carichi e vogliosi di disputare un bel campionato con questi ragazzi; il nostro impegno è quello di creare una prima squadra sempre più a stretto contatto con il nostro settore giovanile e che lo rappresenti al meglio trasmettendo ai più giovani i valori che sono alla base del nostro modo di fare calcio”.

Questa la rosa che comincerà la preparazione il 25 agosto.

Portieri: Amati, Vanni

Difensori: Ceccarini, Broccoli, Renzi, Santoni, Torre, Bianchi, Nasutti, Montanari, Cosmi, Cavicchi

Centrocampisti: Sani, Giovagnoli, Ndreu, Lazzaretti, Parmeggiani, Risconi, Zaghini

Attaccanti: Pruccoli, Colaci, Montanari, Rizzi, Nicoletti, Beneduce, Forlani, Agarri, Rossi