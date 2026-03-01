Tropical Coriano, che beffa: pari 1-1 con il Cittadella Vis Modena e sorpasso Trevigliese
I rossoblù, di nuovo penultimi, chiudono in dieci per il rosso a Filippo Fabbri
Il Tropical Coriano pareggia 1-1 sul campo del Cittadella Vis Modena, un risultato all'apparenza positivo, ma la sconfitta dell'Imolese con la Trevigliese fa scivolare i rossoblù di Scardovi al penultimo posto in classifica. Tropical 19, Trevigliese 20: ma la prima squadra dei playout, la Correggese, vittoriosa 2-0 sul campo del Sasso Marconi, è a +6, quindi alla fine nel girone D potrebbero retrocedere direttamente tre squadre in Eccellenza. L'Imolese a 21 diventa ora l'obiettivo di Tropical e Trevigliese. Tornando alla gara odierna, con il Cittadella Vis Modena segna Pacchioni al 4', poi pari al 39' di Sardella. Da segnalare il doppio giallo a Filippo Fabbri.