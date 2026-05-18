Calcio, si chiude il ciclo di Scardovi al Tropical Coriano
Dopo il ds Terenzi anche il tecnico lascia il club dopo quattro stagioni entusiasmanti. Per il ruolo di ds in pole c'è Matteo Guiducci
Come anticipato da Altarimini.it, anche il tecnico Massimo Scardovi lascia il Tropical Coriano.
“𝐷𝑜𝑝𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑡𝑡𝑟𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑒 𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖, 𝑠𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑢𝑑𝑒 𝑜𝑔𝑔𝑖 𝑖𝑙 𝑚𝑖𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑙’𝐴.𝑆.𝐷. 𝑇𝑟𝑜𝑝𝑖𝑐𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑟𝑖𝑎𝑛𝑜. 𝑆𝑜𝑛𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖 𝑎𝑛𝑛𝑖 𝑣𝑖𝑠𝑠𝑢𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑝𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑛𝑧𝑎, 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑠𝑎𝑐𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖, 𝑒𝑚𝑜𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑎𝑢𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑒 𝑠𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑡𝑖 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑒𝑚𝑒 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑜𝑝𝑜 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜. 𝑈𝑛 𝑣𝑖𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑖 ℎ𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑐𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎̀, 𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑛𝑜𝑖.
E' 𝑚𝑎𝑛𝑐𝑎𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑒𝑔𝑖𝑛𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒, 𝑒̀ 𝑣𝑒𝑟𝑜. 𝑆𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖 𝑎 𝑢𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑎𝑙𝑙’𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎, 𝑠𝑓𝑖𝑜𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑣𝑎𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜. 𝐼𝑙 𝑟𝑎𝑚𝑚𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑟𝑖𝑚𝑎𝑛𝑒, 𝑚𝑎 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑙’𝑜𝑟𝑔𝑜𝑔𝑙𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑖𝑜̀ 𝑐ℎ𝑒 𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑜 𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑒𝑚𝑒. 𝐷𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟o 𝑟𝑖𝑛𝑔𝑟𝑎𝑧𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑜𝑟𝑒 𝑖𝑙 p𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎̀, 𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑓𝑓, 𝑖 𝑔𝑖𝑜𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖, 𝑖 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑒 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒 𝑐ℎ𝑒 ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡e 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑠𝑜. 𝐼𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖 𝑎𝑛𝑛𝑖 ℎ𝑜 𝑡𝑟𝑜𝑣𝑎𝑡𝑜 𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑜, 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝑓𝑎𝑟𝑚𝑖 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑟𝑒 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑢𝑛𝑎 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑎. A 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑣𝑜𝑖 𝑣𝑎 𝑖𝑙 𝑚𝑖𝑜 𝑎𝑏𝑏𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑠𝑖𝑛𝑐𝑒𝑟𝑜.
N𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜 𝑖 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜 𝑒𝑑 𝑒̀ 𝑔𝑖𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖, 𝑚𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑚𝑖 𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑒𝑚𝑜𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑏𝑖𝑙𝑖. 𝑃o𝑟𝑡𝑒𝑟𝑜̀ 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑒 𝑖𝑙 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑐𝑜𝑠𝑎 𝑑𝑖 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒: 𝑢𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜, 𝑣𝑖𝑠𝑠𝑢𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑙𝑙’𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑒𝑚𝑒”.
A Massimo Scardovi va il più sincero ringraziamento della società per il lavoro svolto, la professionalità dimostrata e il legame costruito con l’ambiente. La società gli augura il meglio per il futuro, con la certezza che tutto ciò che è stato condiviso resterà per sempre parte della nostra storia.
Il Tropical Coriano sta valutando di fare domanda di ripescaggio, intanto si guarda attorno per scegliere il nuovo ds e di conseguenza il nuovo tecnico. Tra i papabili per il ruolo di ds c’è Matteo Guiducci della Virtus.